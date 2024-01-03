مستعمرون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نصب مستعمرون، اليوم الاربعاء، عددا من أعمدة الكهرباء، في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لمراسل الوكالة الرسمية، بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبوا أعمدة كهرباء، في منطقة "فثورة" ببرية تقوع، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة، قرب مستعمرة "تكواع" الجاثمة على اراضي المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستعمرين صعدوا من اعتداءاتهم في منطقة برية تقوع، والمتمثلة بملاحقة المزارعين وهدم غرفهم الزراعية وخيامهم، والاستيلاء على محتوياتها.