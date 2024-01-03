الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس لأكثر من 10 ساعات متواصلة، تخلله اعتقال عدد من المواطنين، عقب الاعتداء عليهم بالضرب، وتدمير واسع للبنية التحتية، وتمزيق نسخ من القرآن الكريم.
وأفادت مراسل الوكالة الرسمية، باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية لعشرات المنازل في حارات مخيم نور شمس، وعاثت فسادا وتخريبا في الممتلكات والبنية التحتية، واعتقال أصحابها، والاعتداء عليهم بالضرب.
وذكر الهلال الأحمر عن تعامل طواقمه مع ثلاث اصابات نتيجة اعتداء بالضرب في مخيم نور شمس، أحدهم مسن عمره (65 عاما)، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.
كما دمرت قوات الاحتلال محتويات المنازل المقتحمة، وقامت بتمزيق مصاحف القرآن الكريم، وأخضعت سكانها للتحقيق، والاستجواب، والتفتيش في هواتفهم النقالة، بمن في ذلك السيدات.
وأضافت مراسل الوكالة الرسمية
نقلا عن مواطنين من المخيم، أن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين الى ساحة مصنع للبلاط مقابل المخيم، واحتجزتهم بعد تقييدهم وتعصيب عيونهم، والتحقيق معهم ميدانيا، ولم يتحدد حتى الآن عدد المعتقلين.
كما أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الصحفيين المتواجدين بالقرب من مخيم نور شمس، لتغطية الأحداث.
بالمقابل، جرفت آليات الاحتلال ساحات وشوارع مخيم طولكرم، خاصة في شارع المدارس، وحارة المربعة، وانتشرت دورياتها داخلها، ونصبت قناصتها على أسطح البنايات العالية، وتحديدا في مدرستي زنوبيا، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، وسماع أصوات انفجارات بين الحين والآخر.
وتحلق طائرات الاستطلاع بهذه الأثناء في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.
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