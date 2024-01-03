الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيمها

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها طولكرم ونور شمس لأكثر من 10 ساعات متواصلة، تخلله اعتقال عدد من المواطنين، عقب الاعتداء عليهم بالضرب، وتدمير واسع للبنية التحتية، وتمزيق نسخ من القرآن الكريم.

وأفادت مراسل الوكالة الرسمية، باقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية لعشرات المنازل في حارات مخيم نور شمس، وعاثت فسادا وتخريبا في الممتلكات والبنية التحتية، واعتقال أصحابها، والاعتداء عليهم بالضرب.

وذكر الهلال الأحمر عن تعامل طواقمه مع ثلاث اصابات نتيجة اعتداء بالضرب في مخيم نور شمس، أحدهم مسن عمره (65 عاما)، وتم نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي.

كما دمرت قوات الاحتلال محتويات المنازل المقتحمة، وقامت بتمزيق مصاحف القرآن الكريم، وأخضعت سكانها للتحقيق، والاستجواب، والتفتيش في هواتفهم النقالة، بمن في ذلك السيدات.

وأضافت مراسل الوكالة الرسمية

نقلا عن مواطنين من المخيم، أن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين الى ساحة مصنع للبلاط مقابل المخيم، واحتجزتهم بعد تقييدهم وتعصيب عيونهم، والتحقيق معهم ميدانيا، ولم يتحدد حتى الآن عدد المعتقلين.

كما أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه الصحفيين المتواجدين بالقرب من مخيم نور شمس، لتغطية الأحداث.

بالمقابل، جرفت آليات الاحتلال ساحات وشوارع مخيم طولكرم، خاصة في شارع المدارس، وحارة المربعة، وانتشرت دورياتها داخلها، ونصبت قناصتها على أسطح البنايات العالية، وتحديدا في مدرستي زنوبيا، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، وسماع أصوات انفجارات بين الحين والآخر.

وتحلق طائرات الاستطلاع بهذه الأثناء في سماء المدينة ومخيماتها على ارتفاع منخفض.