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وسائل إعلام: أردوغان سيبلغ رئيسي بمقترحات تركيا حول غزة

1/3/2024 8:16:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة/PNN- أفادت صحيفة "ستار" التركية نقلا عن مصادرها بأن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان سينقل لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يصل إلى أنقرة في زيارة الخميس، مقترحات تركيا بشأن التسوية بغزة.

وقالت الصحيفة إن أردوغان سيبحث مع ضيفه الأول في هذا العام الهجمات الإسرائيلية على غزة والعلاقات الثنائية، مضيفا أن الزعيمين سيعقدان أولا لقاء على انفراد، يليه الاجتماع الثامن لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى.

وأشارت "ستار" إلى أن "أحد البنود ذات الأولوية على أجندة اللقاء بين أردوغان ورئيسي سيكون الهجمات الإسرائيلية على غزة"، حيث سيناقش الرئيسان ما يمكن فعله لإنهاء الأزمة الإنسانية في المنطقة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار"، وسينقل أردوغان إلى نظيره الإيراني مقترحات تركيا لحل المشكلة".

وحسب الصحيفة، فإن الاجتماع سيشهد كذلك تقييما للخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية في مجالات مثل الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والصناعة الدفاعية، كما سيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات.

بدورها، ذكرت وكالة "الأناضول" أنه "في حين يتوقع بحث القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا وجنوب القوقاز وأفغانستان خلال الزيارة، فإن التعاون الملموس في مكافحة الإرهاب يبرز في الصدارة باعتباره أحد توقعات تركيا المحددة من إيران".

وأضافت الوكالة أنه هناك آليات حوار بين وزارتي الداخلية في البلدين، لكن رغم وجود "تفاهم عام"، تشير
مصادر دبلوماسية إلى أن تركيا تتوقع أيضا "خطوات إضافية" من إيران في هذا المجال.

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