تقرير: اغتيال العاروري يضع نصر الله أمام مأزق صعب

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN- وضع اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أمام "مأزق غير سهل"، وفق توصيف تقرير لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، نُشر اليوم الأربعاء.

ويتعلق هذا المأزق بحديث نصر الله عن الرد على الاغتيال، وفي الوقت ذاته علمه بطبيعة التداعيات التي ستنجم لو اندلعت حرب بينه وبين إسرائيل، وفق الموقع، الذي زعم أن أحد الاعتبارات التي يضعها نصر الله أمامه هو "ما إذا كانت حياة قادة حماس تساوي ما سيحل بلبنان من دمار".

ولفت "واللا" إلى أن الهدف الأساسي لطهران من وجود "حزب الله" هو بقاء الميليشيا كجبهة أمامية على الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسبًا لقيام تل أبيب بشن هجمات داخل إيران.

وذكر على لسان المحلل السياسي، بِن كَسبِيت، أن إسرائيل أخذت على عاتقها الانتقام من المسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، وكل من شارك أو قام بدور مباشر أو غير مباشر فيه.

وشبَّه الموقع الخطة الانتقامية بحملة الاغتيالات التي نُفِّذَت في عهد غولدا مِئير، (رئيسة الحكومة الإسرائيلية من 1969 حتى 1974) تحت مسمى "غضب الرب"، عقب استهداف رياضيين إسرائيليين في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ 1972.

ولاحظ أن اغتيال العاروري تزامن مع موت رئيس الموساد الأسبق، تسيفي زامير، الذي تولى رئاسة الجهاز الاستخباري إبان عملية "غضب الرب".

وبحسب تقديرات "واللا"، فإن حادثة الاغتيال ستتسبب في تجميد مفاوضات صفقة الأسرى "مؤقتًا"، ولكنها على المدى المتوسط لن تعد عائقًا أمام صفقة مستقبلية، "بل على العكس، يُمكن أن تتسبب في فقدان زعيم حماس يحيى السنوار للثقة بالنفس، ما يدفعه لإبداء مرونة بشأن صفقة مع إسرائيل".

وشبَّه التقرير الوضع الراهن بـ "لعبة البوكر" التي تحتاج أعصابا فولاذية، وقال إن نصر الله "رفع وتيرة المواجهات تدريجيًا على الحدود منذ الحرب على غزة، دون أن يتخذ قرارًا بالانضمام، واكتفى بدعم محدود لحماس".

وقال إن نصر الله "يجس نبض إسرائيل ويدفع بذلك دماءً كثيرة، ولكنه يحقق إنجازات حقيقية على مستوى الوعي وتسبب في شلل إقليم واسع شمالي إسرائيل".

ووفق الموقع، فإن اغتيال العاروري يفرض تحديًا كبيرًا على نصر الله، في هذا التوقيت الحساس؛ إذ جاء في ظل الإعلان الأمريكي عن سحب حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وتقليص حجم القوات الأمريكية قبالة سواحل بيروت بشكل كبير؛ ما يعني تراجع الردع الإسرائيلي بالضرورة.

ومع ذلك، يعتقد الموقع أن نصر الله "يعلم أن أوراق اللعب بيديه ما زالت سيئة، وأن إسرائيل متأهبة، وقواتها الاحتياطية جاهزة في الشمال، وأن المستوطنين تم إجلاؤهم، فيما يوجه سلاح الجو الإسرائيلي غالبية قوته نحو الشمال".

وأشار "واللا" إلى أن نصر الله يعلم أن هذه الحرب ليست حربه، ولكن الموقع قال مع ذلك، إنه من المنتظر أن يصل التصعيد القائم في الأيام القريبة إلى مرحلة حاسمة، قد تحول الحرب مع حماس إلى "حرب متعددة الجبهات".



