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عقب اغتيال العاروري.. اليونيفيل تناشد من له نفوذ لوقف النار وتحذر من عواقب مدمرة على جانبي الحدود

1/3/2024 8:16:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- وقالت
نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل"
كانديس أرديل، تعليقا على الوضع على الخط الأزرق عقب اغتيال
صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت، أمس الثلاثاء، إننا "نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد تكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق".

وأضافت: "نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثوا على ضبط النفس".

وكانت حركة حماس كدت الثلاثاء، اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار الذي وقع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

وبينما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الاغتيال، أكد
حزب الله في بيان
أن
عملية اغتيال العاروري تعد تطورا خطيرا في مسار الحرب ‏بين إسرائيل ومحور المقاومة، لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب.



المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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