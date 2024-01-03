عقب اغتيال العاروري.. اليونيفيل تناشد من له نفوذ لوقف النار وتحذر من عواقب مدمرة على جانبي الحدود

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- وقالت
نائبة مدير المكتب الإعلامي لـ"اليونيفيل"
كانديس أرديل، تعليقا على الوضع على الخط الأزرق عقب اغتيال
صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في بيروت، أمس الثلاثاء، إننا "نشعر بقلق عميق إزاء أي احتمال للتصعيد قد تكون له عواقب مدمرة على الناس على جانبي الخط الأزرق".
وأضافت: "نواصل مناشدة جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وكذلك نناشد أي محاورين يتمتعون بالنفوذ أن يحثوا على ضبط النفس".
وكانت حركة حماس كدت الثلاثاء، اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في الانفجار الذي وقع في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.
وبينما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الاغتيال، أكد
حزب الله في بيان
أن
عملية اغتيال العاروري تعد تطورا خطيرا في مسار الحرب بين إسرائيل ومحور المقاومة، لن تمر أبدا من دون رد وعقاب.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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