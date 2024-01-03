Wednesday, 03 January 2024 05:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


معاريف: اغتيال العاروري أفشل مباحثات تبادل الأسرى

1/3/2024 8:16:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح عاروري تسبب في إفشال مباحثات صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل تعتقد بأن الاغتيالات من شأنها الضغط على حركة حماس ودفعها لقبول صفقة تبادل أسرى دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق تعبيره.

وتشترط حركة حماس إنهاء الحرب على القطاع لإطلاق سراح المحتجزين لديها.


MENAFN03012024000205011050ID1107680526

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث