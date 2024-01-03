معاريف: اغتيال العاروري أفشل مباحثات تبادل الأسرى

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح عاروري تسبب في إفشال مباحثات صفقة تبادل الأسرى.
وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل تعتقد بأن الاغتيالات من شأنها الضغط على حركة حماس ودفعها لقبول صفقة تبادل أسرى دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق تعبيره.
وتشترط حركة حماس إنهاء الحرب على القطاع لإطلاق سراح المحتجزين لديها.
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