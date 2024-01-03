واشنطن تندد بتصريحات سموتريتش وبن غفير عن تهجير سكان غزة

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جاء ذلك في بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميللر، قال فيه إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

وأضاف أنه "لا ينبغي أن يكون هناك تهجير جماعي للفلسطينيين من غزة". وتابع "لقد أخبرتنا الحكومة الإسرائيلية باستمرار، بما في ذلك رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، أن مثل هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة. على الوزيرين أن يتوقفا فورًا" عن مثل هذه التصريحات.

وشدد ميللر على أن "الولايات المتحدة تعتبر غزة أرضًا فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية، مع عدم سيطرة حماس على مستقبلها ومع عدم وجود منظمات إرهابية قادرة على تهديد إسرائيل. هذا هو المستقبل الذي نسعى إليه، لمصلحة الإسرائيليين والفلسطينيين".

بدوره، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، بن غفير، الإدارة الأميركية في أعقاب بيان الناطق باسم وزارة الخارجية، ميللر، الذي وصف تصريحات بن غفير بشأن تهجير سكان غزة بـ"غير المسؤولة"، وقال بن غفير: "لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وأضاف بن غفير، في بيان صدر عنه، أن "الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل". واعتبر أن "هجرة مئات الآلاف من القطاع، ستسمح لسكان 'غلاف غزة' (البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع) بالعودة إلى منازلهم والعيش في أمان، وتحافظ على جنود الجيش الإسرائيلي".

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد دعا في الأيام الأخيرة إلى اتخاذ خطوات "إستراتيجية" لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني فلسطيني، وقال: "إذا بقي في قطاع غزة 100 - 200 ألف عربي، فإن كل الحديث حول 'اليوم التالي' (للحرب على غزة) سيكون مختلفا تماما".

وامتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن إدانة تصريحات سموتريتش وبن غفير، أو التعبير عن معارضته لهذه التوجهات، علما بأن نتنياهو كان قد دعا بداية الحرب على غزة بتهجير الفلسطينيين في القطاع إلى مصر، واقترح تقديم مساعدات اقتصادية مقابل ذلك، مثل شطب ديون مصر.

وكرر نتنياهو تصريحاته بشأن تهجير سكان غزة إلى سيناء. وقال حول تهجير كهذا، خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، إن "مشكلتنا ليست بعدم السماح بخروجهم، وإنما أن تكون هناك دول مستعدة لاستقبالهم".