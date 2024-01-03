محللون إسرائيليون: اغتيال العاروري هو رهان على حياة المحتجزين بغزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- اعتبر جميع المحللين في الصحف الإسرائيلية الصادرة، اليوم الأربعاء، أن اغتيال إسرائيل للقيادي في حركة حماس، صالح العاروري، في بيروت أمس، هو الحدث الأبرز في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ ثلاثة أشهر. كذلك تساءل جميعهم حول طبيعة ومدى قوة رد حزب الله على اغتيال العاروري في "عقر داره"، الضاحية الجنوبية.

واعتبر المحلل السياسي في "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، أنه حتى لو لم يكن العاروري ضالعا في التخطيط والتنفيذ لهجوم "طوفان الأقصى"، فإن موجة العمليات المسلحة التي نفذتها حماس في الضفة الغربية "مسجلة باسمه".

وبحسبه، فإن الاغتيال يدل على أن تهديدات مسؤولين إسرائيليين حول استئناف الاغتيالات هي "جدية وقابلة للتنفيذ"، وأن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، "بات يدرك أنه حتى بعد ضربة 7 أكتوبر، إسرائيل تعرف كيف تدخل إلى بيته، في قلب الضاحية في بيروت"، وأن "هذه اللغة الوحيدة التي يفهمونها في الشرق الأوسط".

وأشار برنياع إلى "التكلفة مقابل الفائدة" بعد الاغتيال، "فالذي قرر اغتيال العاروري في بيروت افترض أنه سيكون له رد فعل عنيف من جانب حماس وكذلك من جانب حزب الله. ومن بين جميع ردود الفعل المحتملة، تلك المتعلقة بالمخطوفين هي الأكثر إثارة للقلق"

ونفى برنياع تقارير بثتها قنوات تلفزيونية إسرائيلية، أمس، وادعت أن اغتيال العاروري سيزيد احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وشدد على أنه "لا أعتقد أن أحدا من صناع القرار في إسرائيل مقتنع بأن الاغتيال سيليّن مواقف السنوار ويدفع صفقة أخرى. فهذه قصص نرويها لأنفسنا. والأرجح أكثر هو أن الاغتيال سيؤخر، وربما يحبط، استمرار المفاوضات".

وأضاف أنه "بما يتعلق بحياة المخطوفين، فإن أي تأخير من شأنه أن ينطوي على أهمية بالغة، وأي تصفية من شأنها أن تقود إلى تصفية مضادة. وليس مريحا الاعتراف بأن القرار بشأن الاغتيال هو رهان على حياة المخطوفين. والأيام ستظهر إذا كان الرهان مبررا".

وتابع أن "بإمكان حماس أن تحاول الانتقام بواسطة عمليات مسلحة في الضفة والقدس. وحزب الله سيرد أيضا، عاجلا أم آجلا. وحيّز رد فعله أكبر من حيز حماس. وثمة أمر واحد مؤكد، وهو أن موت العاروري ومساعداه ألحق ضررا بفرع حماس في بيروت في المدى القصير، لكنه لن يغير الواقع".

وأشار محلل الشؤون الاستخباراتية في الصحيفة نفسها، رونين برغمان، إلى أن إسرائيل كانت ضالعة في اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، في العراق، وأنه كان بالإمكان تنفيذ هذا الاغتيال بسهولة في بيروت أو دمشق، "لكنها لم تعمل هناك تحسبا من أن يتواجد إلى جانبه مقاتلون من حزب الله، ومن شأن مقتلهم أن يستدرج حزب الله إلى سلسلة ردود فعل وربما إلى حرب شاملة مع إسرائيل".

وأضاف أن قائد "فيلق القدس" الذي خلف سليماني، إسماعيل قآني، تعهد لقادة حماس خلال جنازة سليماني بتعزيز التعاون، بما يشمل تزويد أسلحة متطورة لغزة، إلى جانب وسائل تشفير اتصالات وعتاد استخباراتي آخر. "وعلى ما يبدو أن قآني وفى بتعهده، وتلقت إسرائيل النتيجة في 7 أكتوبر".

واعتبر برغمان باغتيال العاروري أن "إسرائيل أخذت زمام المبادرة، ولديها استعداد لتحمل مخاطر ورغبة بأن تأخذ مجددا القيادة في حرب فعلت إسرائيل خلالها كل شيء باستثناء قيادة الأمور. والاغتيال يثبت أيضا أن لدى إسرائيل معلومات أفضل بكثير حول ما يحدث في طهران وبيروت مما يحدث في غزة".

وتوقع برغمان أن "الاغتيال قد يؤدي إلى رد فعل سيؤدي بدوره إلى رد فعل مضاد إسرائيلي، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تصعيد بالغ وإلى فتح جبهة أخرى. لكن بإمكان الاغتيال أيضا أن يشكل تحذيرا وردعا تجاه أعضاء المحور من فتح جبهة كهذه".

وأفاد برغمان بأن "تقديرات معظم المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة هي أن نصر الله لن يكون مستعدا لجرّ لبنان كلها إلى دمار كي يتماثل أو يدافع عن حماس التي شنت هجوما ضد إسرائيل من دون إبلاغه. وهناك من يأمل أن العملية في بيروت ستحقق فائدة أخرى وتدفع دولا مثل الولايات المتحدة أو فرنسا، إلى جانب حكومة لبنان، إلى القيام بأي شيء من أجل التوصل لاتفاق سياسي بين إسرائيل وحزب الله، يؤدي إلى انسحاب حزب الله من الحدود ويسمح بعودة السكان (الإسرائيليين) إلى الشمال".

وبحسبه، فإنه "الآن، عندما يرون ألسنة النيران في قلب بيروت، بالإمكان الحصول على تجسيد بأن إسرائيل ستفعل للبنان ما فعلته لغزة في حالة الحرب".

وأشار المحلل العسكري في "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أن اغتيال العاروري يشكل "المرة الأولى في الحرب التي نجحت إسرائيل فيها باستهداف عضو قيادي في حماس. وعلى الأرجح أن الاغتيال سيؤدي إلى رد شديد من جانب حماس، ولكن يتوقع أن يكون هذا الرد من لبنان بالأساس".

وأضاف أن السؤال المركزي هو كيف سيرد حزب الله. "وكانت لبنان ساحة الاغتيالات، لكن هذا مقرون بخطر تصعيد آخر مع حزب الله... ورغم ذلك، إسرائيل لم تعد تفرق بين حماس الداخل وحماس الخارج، ولا بين المستوى العسكري في الحركة وبين المستوى السياسي".

وحسب هرئيل، فإن "لدى حماس قدرة معينة، لكن محدودة، لإطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه وسط إسرائيل. وخطر من نوع آخر، ويوجد فيه تجديد وتأثير محتمل، هو نشاط الحركة من لبنان. وسيضطر نصر الله إلى اتخاذ قرار إذا كان سيوافق على أن تطلق حماس قذائف صاروخية إلى المناطق الواقعة جنوب خط عكا – صفد".

وتابع أن "العاروري كان حلقة الوصل المركزية من جانب حماس مع الحرس الثوري الإيراني والتقى مع نصر الله أحيانا. ولا يزال لدى المحور الشيعي حساب مفتوح مع إسرائيل بسبب اغتيال الجنرال الإيراني، رضى موسوي، في دمشق الأسبوع الماضي".

واعتبر المحلل العسكري في "معاريف"، طال ليف رام، أن "السؤال المركزي بعد اغتيال العاروري ليس متعلقا بتأثير الاغتيال على القتال في غزة، وإنما إذا كان الاغتيال سيؤدي إلى رد فعل من جانب حزب الله، وفي هذه الحالة ستنتقل المعركة ضد حزب الله لتصبح الجبهة المركزي في الحرب".

ووصف العاروري بأنه كان "قائد ذراع حماس العسكري" في الضفة الغربية، وأن له "أهمية خاصة" لأنه "عرف كيف يربط جيدا بين معرفته منذ سنوات طويلة بالضفة الغربية وإسرائيل"، التي قضى في سجونها أكثر من 15 عاما كمعتقل إداري ودون توجيه أي تهمة له، "وبين إنشاء علاقات مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله من أجل تعزيز التعاون".