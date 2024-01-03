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الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند المدخل الشمالي لبلدة بيرزيت

1/3/2024 8:16:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوابة حديدية عند المدخل الشمالي لبلدة بيرزيت شمال رام الله.

وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند مدخل البلدة، لمنع تنقل المواطنين، المتجهين إلى قرى وبلدات شمال رام الله، والتضييق عليهم.

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