الاحتلال ينصب بوابة حديدية عند المدخل الشمالي لبلدة بيرزيت
التاريخ
1/3/2024 8:16:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بوابة حديدية عند المدخل الشمالي لبلدة بيرزيت شمال رام الله.
وقالت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند مدخل البلدة، لمنع تنقل المواطنين، المتجهين إلى قرى وبلدات شمال رام الله، والتضييق عليهم.
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