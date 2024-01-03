جلالة الملك المعظم يستقبل عددًا من كبار المسؤولين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، هذا اليوم في قصر الصخير سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، و الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
حيث تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام في المنطقة، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي وفي مقدمتها تكثيف الجهود لدفع المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين من أجل تعزيز المنجزات الوطنية لكل ما من شأنه استمرار نماء الوطن وازدهاره، وخير المواطنين الكرام، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.
كما أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
خلال الاستقبال عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء و رئيسي مجلسي الشورى والنواب وجميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين على أرض البحرين المعطاءة، على إسهاماتهم القيمة ولما أظهروه من مشاعر طيبة ونبيلة بمناسبة احتفال المملكة بالعيد الوطني المجيد ولكافة مظاهر الاحتفال التي أقامها المواطنون احتفاءً بهذه المناسبة الغالية العزيزة والتي عبرت عن وطنية وأصالة شعب البحرين الوفي العزيز، شاكرًا جلالته كافة المهنئين بهذه المناسبة الوطنية.
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