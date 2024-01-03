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جلالة الملك المعظم يستقبل عددًا من كبار المسؤولين

1/3/2024 8:07:52 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، هذا اليوم في قصر الصخير سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، و الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.

حيث تم خلال اللقاء استعراض الوضع العام في المنطقة، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي وفي مقدمتها تكثيف الجهود لدفع المسيرة التنموية الشاملة والنهضة الحضارية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين من أجل تعزيز المنجزات الوطنية لكل ما من شأنه استمرار نماء الوطن وازدهاره، وخير المواطنين الكرام، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.

كما أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
خلال الاستقبال عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء و رئيسي مجلسي الشورى والنواب وجميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين على أرض البحرين المعطاءة، على إسهاماتهم القيمة ولما أظهروه من مشاعر طيبة ونبيلة بمناسبة احتفال المملكة بالعيد الوطني المجيد ولكافة مظاهر الاحتفال التي أقامها المواطنون احتفاءً بهذه المناسبة الغالية العزيزة والتي عبرت عن وطنية وأصالة شعب البحرين الوفي العزيز، شاكرًا جلالته كافة المهنئين بهذه المناسبة الوطنية.

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