محمد بن راشد: ستبقى القضية الفلسطينية في وجداننا ووجدان كل عربي ومسلم

أكد

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال حضوره جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي، أن

منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها.

ودون سموه على منصة إكس: أثناء حضوري اليوم جانباً من المنتدى الاستراتيجي العربي 2024 .. وهدفه استشراف مستقبل المنطقة اقتصادياً وسياسياً في العام الجديد ..

منطقتنا بحاجة لاحتواء أزماتها .. وتنسيق جهودها .. وبناء جسور تعاون بين مختلف أطرافها .. والتمسك بخياراتها المستقلة لحل أزماتها وبناء مستقبلها .

وستبقى القضية الفلسطينية في وجداننا ووجدان كل عربي ومسلم ووجدان كل إنسان يمتلك معايير أخلاقية حقيقية... وستبقى الإمارات داعمة للقضية .. وساعية لإحلال السلام .. ومستمرة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق .

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