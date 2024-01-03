الأسهم الأوروبية تستقر.. وأسهم ميرسك تقفز 4.2% بدعم التقييمات

جاء أداء الأسهم الأوروبية فاتراً الأربعاء وبدأ الزخم الذي دفع السوق للارتفاع في نهاية العام الماضي يفقد قوته مع ترقب المستثمرين لمؤشرات رئيسية قد تحدد مسار السياسة النقدية عالمياً.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات بعد أن استهل أول جلسة تداول في العام الجديد بأداء ضعيف. وصعد المؤشر 12.7 بالمئة في 2023 مدفوعاً بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات البطالة في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في سويسرا لشهر ديسمبر وينصب التركيز أيضاً على تقرير أساسي عن الوظائف في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر.

وخلال التداولات انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.13 في المائة أو ما يعادل 0.61 نقطة ليصل عند مستوى 477.9 نقطة.

وخسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي نحو 48.25 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليصل إلى 7482.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.4 في المائة ما يعادل 18.16 نقطة ليبلغ مستوى 4494.65 نقطة.

ونزل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.17 في المائة أو ما يوازي 13 نقطة ليبلغ مستوى 7708.52 نقاط، وتراجع مؤشر«داكس» الألماني بنسبة 0.17 في المائة أو ما يوازي 29 نقطة ليصل إلى 16740.36 نقطة.

وارتفعت أسهم ميرسك 4.2 بالمئة بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته لسهم شركة الشحن إلى «محايد» من «بيع» مستنداً إلى زيادة رسوم الشحن بسبب اضطرابات في منطقة البحر الأحمر.

كما قفز سهم شركة أتوس الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات 3.1 بالمئة بفضل خطط لإجراء محادثات الفحص الفني مع إيرباص فيما يتعلق ببيع وحدة البيانات والأمن الضخمة التابعة لها.

لكن سهم شركة إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات رقائق الكمبيوتر تراجع 1.3 بالمئة لليوم الثاني على التوالي بعد إلغاء الحكومة الهولندية جزئياً ترخيص تصدير بعض الشحنات إلى الصين.