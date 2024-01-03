الدين الحكومي في أمريكا يتخطى 34 تريليون دولار لأول مرة

ارتفع إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى 34 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق، في وقت يستعد فيه أعضاء الكونغرس لإقرار التمويل الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، لتجنب الإغلاق الحكومي.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين العام للحكومة الفيدرالية الأمريكية وصل إلى 34.001 تريليون دولار بنهاية العام 2023.

ويأتي هذا التفاقم في الديون بعد فترة وجيزة من تجاوز الدين الفيدرالي 33 تريليون دولار في سبتمبر وسط ارتفاع العجز الفيدرالي الناجم عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع النفقات.

ووصفت رئيسة لجنة الميزانية الفيدرالية مايا ماكغينياس، رقم الدين الفيدرالي البالغ 34 تريليون دولار بأنه «رقم محبط»، وأرجعته إلى عدم رغبة القادة السياسيين في اتخاذ خيارات مالية صعبة.

وقالت ماكغينياس في بيان، «ما زلنا نأمل أن يتخذ صناع السياسات المزيد من الإجراءات لتقليل اقتراضنا إما عن طريق زيادة الضرائب، وإما خفض الإنفاق، وإما إنشاء لجنة مالية - وإما من الناحية المثالية عن طريق القيام بكل ما سبق».

من جانبه ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، مايكل كيكوكاوا، أن الزيادات في الديون كانت «ديوناً متدفقة» مدفوعة بالتخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عام 2017 والتي استفادت منها الشركات والأمريكيون الأثرياء.

وأفاد كيكوكاوا في بيان، «يريد الجمهوريون في الكونغرس منح أكثر من 3 تريليونات دولار للأثرياء في حين يجبرون الأمريكيين المجتهدين على دفع الثمن عن طريق خفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية».

وأضاف إن بايدن يخطط لخفض العجز الأمريكي بمقدار 2.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات من خلال زيادة الضرائب على الشركات الكبيرة والأمريكيين الأثرياء وخفض الإنفاق على الأدوية والإعفاءات الضريبية لشركات النفط.

في غضون ذلك يستعد أعضاء الكونغرس الأسبوع المقبل لتسوية أزمة الإنفاق الحكومي للعام المالي 2024 قبل المواعيد النهائية في 19 يناير و2 فبراير لتجنب الإغلاق الحكومي.

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في نوفمبر، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل يوم واحد من إغلاق محتمل للحكومة، ما دفع المعركة مع الجمهوريين في الكونغرس حول الميزانية الفيدرالية إلى 19 يناير و2 فبراير.

وقسم مشروع القانون المؤقت المواعيد النهائية لتمرير قوانين المخصصات المالية للعام بأكمله إلى تاريخين: 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية و2 فبراير للوكالات الفيدرالية الأخرى.

والفشل في الموافقة على مشاريع قوانين للإنفاق المالي لعام 2024 من شأنه أن يغرق وكالات واشنطن في وضع الإغلاق، ومع ذلك فإن التوصل إلى حل وسط قد يصبح أكثر صعوبة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس في نوفمبر.