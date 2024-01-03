طلاب مؤسسة قطر يجمعون تبرعات بقيمة 20.4 مليون ريال قطري لدعم فلسطين

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- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر 3 يناير 2023: منذ بدء الهجوم على غزة في أكتوبر 2023، نظم طلاب مؤسسة قطر مجموعة من المبادرات والفعاليات لرفع مستوى الوعي بشأن الإبادة الجماعية في فلسطين وجمع التبرعات لدعم فلسطين.
وفي هذا الصدد، أعربت عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، عن اعتزازها بالمبادرات التي قام بها الطلاب، قائلةً: "لقد تأثرت بشدة وألهمتني المبادرات التي قام بها طلابنا لدعم شعب فلسطين".
وتابعت آل خليفة: "إن سعيهم لإحداث فرق يظهر من خلال جهودهم الإبداعية لجمع التبرعات، هو تجسيد للقيم التي نسعى جاهدين لتعزيزها من خلال منظومتنا التربوية".
وأضافت آل خليفة: "هؤلاء الشباب ليسوا مجرد طلاب، بل هم قادة ناشئون يجسدون قيم التعاطف والمواطنة العالمية والشعور العميق بالمسؤولية الاجتماعية. وتُظهر جهودهم، التي تمتد إلى ما هو أبعد من الفصول الدراسية، دور التعليم في تنشئة أفراد متعاطفين ومبادرين".
كما أكدت آل خليفة على أن في روح التضامن والتعاون التي أبداها الطلاب ومبادرتهم لمد يد العون دلالة واضحة على أنهم لا يكتسبون المعرفة حول التحديات العالمية فحسب، بل يشاركون أيضًا بشكل استباقي في الإجراءات الرامية إلى تحسين العالم.
وقالت: "إن ما قدموه لدعم إخوتنا وأخواتنا في فلسطين يُظهر تعاطفًا كبيرًا ووعيًا عالميًا، مما يدل على أنهم أكثر من مجرد متعلمين، وأنهم يحدثون تأثيرًا إيجابيًا في العالم، الأمر الذي يزيد من فخرنا بهم وبمساهماتهم ويؤكد على دور التعليم في تشكيل صانعي التغيير".
وأشارت آل خليفة إلى أن طلابنا قد حولوا استعداداتهم السنوية للاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر لدعم فلسطين، قائلة: "إن الطلاب قاموا بتوجيه طاقاتهم وتركيز جهودهم لتتخذ الاحتفالات طابعًا فريدًا طغت عليه مظاهر التضامن والوحدة والشعور العميق بالانتماء والوعي والالتزام الثابت بقضيتهم الأساسية؛ فلسطين، ما جعلها علامة فارقة ومدعاة فخر كبير لنا".
المبادرات والفعاليات الرئيسية التي نظمها طلاب مدارس التعليم ما قبل الجامعي التابعة لمؤسسة قطر:
التعليم ما قبل الجامعي:
1. استضافت مؤسسة قطر معرضًا قاده الطلاب عرض أكثر من 100 قطعة فنية تهدف إلى تسليط الضوء على التراث الثقافي الفلسطيني الغني.
2. تعبيرًا عن التضامن والوحدة مع الشعب الفلسطيني، أدى الطلاب صلاة القنوت في جامع المدينة التعليمية بمبنى ذو المنارتين.
3. اجتمع طلاب من 10 مدارس تابعة لمؤسسة قطر لغرس 50 شجرة زيتون، مما يرمز إلى دعمهم وتضامنهم مع فلسطين. تمثل هذه الأشجار الوحدة والمرونة والارتباط العميق بالأرض.
أكاديميتي
1. قام طلاب أكاديميتي بغرس أشجار الزيتون التي تمثل صمود الشعب الفلسطيني.
2. أقامت أكاديميتي فعالية "دعم فلسطين" خلال اليوم الوطني لدولة قطر، حيث جمعت 6,881 ريالًا قطريًا من خلال الأنشطة التي عززت التضامن والوعي من أجل فلسطين.
أكاديمية العوسج
1. أقامت أكاديمية العوسج حملة لجمع التبرعات بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر ستخصص لإعادة إعمار مدرسة الفاخورة التي دمرت في غزة، وجمعت 41,336 ريالًا قطريًا لفلسطين.
أكاديمية قطر- الدوحة
１. نظم طلاب أكاديمية قطر - الدوحة مبادرة "لأجل فلسطين" من خلال إقامة مباراة كرة قدم ودية لجمع التبرعات وإظهار دعمهم لفلسطين. وقد أفضت هذه المبادرة إلى جمع أكثر من 20 مليون ريال قطري.
２. نظم طلاب أكاديمية قطر - الدوحة سوق لبيع المخبوزات والأعمال اليدوية من أجل فلسطين؛ وقد جرى جمع 139,359 ريالًا قطريًا.
３. قاد طلاب أكاديمية قطر - الدوحة فعالية "أكاديمية قطر تدعم فلسطين"، حيث نظموا سلسلة من الأنشطة المؤثرة التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
４. خرج طلاب أكاديمية قطر - الدوحة بمبادرة لغرس شجرة زيتون كرمز للصمود والهوية الفلسطينية بين حرم المدارس الابتدائية والمتوسطة خلال فعالية "أكاديمية قطر تدعم فلسطين".
５. كما أقامت أكاديمية قطر - الدوحة العديد من الأنشطة التوعوية الأخرى، واستضافت فعاليات ثقافية، بما في ذلك قيام المعلمين بدمج الموضوعات المتعلقة بفلسطين في دروسهم الصفية لتثقيف الطلاب حول هذه القضية.
أكاديمية قطر- الخور
１. قاد طلاب أكاديمية قطر - الخور فعالية "يبدأ بخطوة"، وهي عبارة عن فعالية مجتمعية تجمع بين النشاط البدني والمشاركة الاجتماعية. ونجحت في جمع 13,478 ريالًا قطريًا لفلسطين.
２. أظهر طلاب المرحلة الابتدائية في أكاديمية قطر - الخور تعاطفهم ودعمهم لإخوانهم وأخواتهم في غزة من خلال كتابة رسائل قصيرة والدعاء لهم.
أكاديمية قطر- مشيرب
１. جمع طلاب الصف الثاني 11,697 ريالًا قطريًا من خلال المنتجات التي صنعها الطلاب لدعم الأطفال الفلسطينيين.
أكاديمية قطر- السدرة
１. استضافت أكاديمية قطر - السدرة "يوم فلسطين" لدعم فلسطين وشعبها، حيث تضمنت عرضًا طلابيًا حول فلسطين، علاوة على أنشطة صفية فنية تحت عنوان "فلسطين". وجمعت الفعالية 33,871 ريالاً قطريًا من التبرعات لفلسطين.
２. نظمت أكاديمية قطر- السدرة تجمعًا لإظهار تضامنها مع فلسطين من خلال تخصيص ريع مبيعات المخبوزات لدعم أهالينا في فلسطين.
أكاديمية قطر- الوكرة
１. نظمت أكاديمية قطر- الوكرة مبادرة لجمع التبرعات تسمى "الجسد الواحد"، ونجحت في جمع 141,815 ريالًا قطريًا لدعم فلسطين.
２. نظمت أكاديمية قطر- الوكرة مسيرة سلمية داخل حرم المدرسة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.
３. نظمت ثانوية أكاديمية قطر- الوكرة سوق لبيع المخبوزات والمواد الغذائية والمشروبات والبضائع لفلسطين.
４. وفي ختام أسبوع من الاحتفالات التراثية، قدم الطلاب مسرحية "ويبقى الأثر"، وهي مسرحية تصور تاريخ قطر، لا سيما في تجلياته المتعلقة بالغوص على اللؤلؤ. وتخلل ذلك التعبير عن التضامن مع فلسطين، حيث تضمن العرض النشيد الوطني لقطر وفلسطين. واختتم بأغنية "السلام لغزة" التي عبرت عن تمنيات الطلاب بالسلام والنصر لغزة.
مدرسة طارق بن زياد
１. أطلقت مدرسة طارق بن زياد حملة "واجب فلسطين" لمساعدة فلسطين، ونجحت في جمع 5,441 ريالًا قطريًا عن طريق التبرعات.
２. تم تنظيم تجمع مدرسي لدعم القضية الفلسطينية والدعاء من أجل الشعب الفلسطيني.
３. شارك فريق الكشافة المدرسي في مبادرة "إطعام" التابعة لحملة "فلسطين في قلوبنا".
البرنامج التلفزيوني "سراج"
１. جمعت الفعالية التفاعلية "من قطر إلى فلسطين، مبادرة "سراج" تبرعات بقيمة 32,085 ريالًا قطريًا.
２. أنتج فريق "سراج" فيلم رسوم متحركة قصير عن فلسطين بعنوان "طائرة ياسين الورقية"، الذي سلط الضوء على جوانب من الثقافة الفلسطينية وشعبها.
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