منتخب الإمارات للكريكت يخسر بصعوبة أمام أفغانستان في ختام تحدي T201 بالشارقة

كاد منتخب الإمارات الاول للكريكت يحقق مفاجأة، بإضافة مكسباً جديداً لمسيرة المنتخبات الوطنية للكريكت في الدولة، لولا خسارته مساء امس لمباراة ختام بطولة التحدي T201 التي خاضها أمام المنتخب الافغاني التي جرت في ضيافة

استاد الشارقة الدولي

للكريكت، والتي حسمها المنتخب

الافغاني بما يملك من خبرة

، بفارق مباراة واحدة ، بعد أن تعادل الطرفان في الذهاب والإياب، ليعود الأفغان بما لديهم من خبرة، ليحسموا المواجهة الفاصلة

والأخيرة بصعوبة وسط حضور غفير ملئ مدرجات أستاذ الشارقة.

وبخسارة منتخب الإمارات للمباراة واللقب، أكتفى بوصافة البطولة، وكسب مزيداً من الخبرة استعداداً للمواجهات الرسمية المقبلة.

ورغم الخسارة، إلا أن مسؤولي اللعبة بالإمارات اعتبروا المستوى المميز والفوز المهم الذي كان المنتخب حققه على أفغانستان في موقعة الإياب، كان مهماً، إذ أظهر حجم التطور في صفوف المنتخبات الوطنية بالمقارنة بمنافسيه الآسيويين، خاصة بعد ما كان منتخب الشباب تحت 19 سنة حقق وصافة تاريخية الأسبوع الماضي في بطولة كأس آسيا التي اختتمت بأستاذ دبي الدولي للكريكت.





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