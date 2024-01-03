منصور بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 1 لسنة 2024، بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية كل من سيف جمعه السويدي، نائباً للرئيس، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، والمدير التنفيذي للنادي.
ويتوّلى مجلس الإدارة مسؤوليّة إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات، ويعمل تحت مظلة مجلس دبي الرياضي وفق قرار حوْكمة الأنديّة الرياضية في إمارة دبي.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
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