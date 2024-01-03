كأس آسيا 2023 .. مشوار طويل من التصفيات و6 انتصارات تؤهل منتخبنا الوطني

مع تبقي أقل من 10 أيام على انطلاقة منافسات كأس آسيا 2023، والمقررة في الدوحة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على مشوار المنتخبات المشاركة في الحدث قبل وصولها إلى النهائيات، وذلك بداية من الأدوار التمهيدية.

ويشارك منتخبنا الوطني في البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من منتخبات هونج كونج، وفلسطين، وإيران.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة منتخب "طاجيكستان" للمرة الأولى في النهائيات، فيما يعود منتخب هونج كونج للمنافسات لأول مرة منذ عام 1968.

كما سيظهر منتخبا إندونيسيا وماليزيا في النهائيات لأول مرة منذ استضافتهما نسخة 2007.

وأكد الاتحاد القاري في موقعه على الإنترنت أن التصفيات الآسيوية المشتركة (الدور الأول) كانت بمثابة الخطوة الأولى خلال التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 حيث دخل 12 منتخبا المنافسة في الدور الأول.

وبعد لعب مباراتي ذهاب وإياب في يونيو 2019، ضمنت كل من منتخبات بنجلادش وكمبوديا وغوام وماليزيا ومنغوليا وسريلانكا تأهلها للدور التالي، حيث كان هناك 34 منتخباً في الانتظار.

وفي الدور الثاني من التصفيات كانت المنافسة أقوى، حيث كان سيتأهل 12 منتخباً إلى التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، إلى جانب تأكيد أماكنها في كأس آسيا 2023، وتم تقسيم المنتخبات الـ 40 المتبقية على 8 مجموعات، مع انطلاق المنافسات في 5 سبتمبر 2019.

وأقيمت 6 جولات من المباريات حتى نوفمبر 2019، قبل أن تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى توقف التصفيات، مع استئناف المباريات فقط في 3 يونيو 2021.

وبعد 12 يوماً من المنافسات، اكتمل الدور الثاني من التصفيات، حيث تأهلت منتخبات سوريا والصين عن المجموعة الأولى، كما تأهلت أستراليا عن المجموعة الثانية، وإيران والعراق عن المجموعة الثالثة.

وتأهل منتخب السعودية عن المجموعة الرابعة، وعمان عن المجموعة الخامسة، واليابان عن المجموعة السادسة.

وتأهلت منتخبات الإمارات وفيتنام عن المجموعة السابعة، وكوريا الجنوبية ولبنان عن المجموعة الثامنة، إلى التصفيات الآسيوية لكأس العالم، وحجزت مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2023، وقطر عن المجموعة الخامسة.

وخلال مشوار الدور الثاني من التصفيات، خاض منتخب الإمارات 8 مباريات، فاز في 6 منها، وخسر في 2، وسجل 23 هدفا، وتلقت شباكه 7 أهداف، ليتأهل متصدرا للمجموعة السابعة، برصيد 18 نقطة.

وفي الدور الثالث للتصفيات، وبعد ما حجز 20 منتخباً مكانهم في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس آسيا 2023، كان على 4 منتخبات التنافس في دور فاصل من أجل التأهل للدور النهائي.

وتفوقت إندونيسيا على الصين تايبيه 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفازت كمبوديا على غوام 3-1 في مجموع المباراتين.

وفي الدور النهائي ومع استمرار العالم في التعافي من جائحة كوفيد-19؛ أقيمت منافسات هذا الدور من التصفيات الآسيوية لكأس آسيا 2023 بنظام التجمع والدوري المجزأ، حيث تم تقسيم المنتخبات الـ 24 على 6 مجموعات.

ومع بقاء 11 مكاناً فقط متاحاً، فقد نص نظام التصفيات على تأهل متصدري المجموعات الـ 6 وأفضل 5 منتخبات تحتل مركز الوصافة إلى النهائيات القارية.

وأقيمت المباريات خلال الفترة من 8 إلى 14 يونيو 2022، وقد حجز منتخب الأردن مكانه في النهائية كمتصدر للمجموعة الأولى، في حين لحق به منتخب أندونيسيا على حساب المنتخب الكويتي.

وكانت فلسطين هي صاحبة الصدارة في المجموعة الثانية، بعد أن حققت الفوز في مبارياتها الثلاث، وهو ما فعلته أيضاً أوزبكستان في المجموعة الثالثة.

وتأهلت تايلاند عن المجموعة الثالثة بصفتها أحد المنتخبات الخمسة التي احتلت مركز الوصافة، بينما تصدرت الهند المجموعة الرابعة بنسبة نجاح 100%، ولحقت بها هونغ كونغ عن ذات المجموعة.

كما حسمت البحرين صدارة المجموعة الخامسة، بتحقيقها 3 انتصارات، وتأهلت إلى جانبها عن نفس المجموعة ماليزيا.

وتصدرت طاجيكستان المجموعة السادسة متفوقة على قرغيزستان، ليحجز كلاهما مكانهما في النهائيات القارية.

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