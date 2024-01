موسم أفلام عام 2024: وليمة كبيرة لعشاق السينما

MENAFN - Amman Net) الإضراب التاريخي في هوليوود للكتّاب والممثلين ألقى بظلاله على جدول أفلام عام 2023، إذ تأخرت العديد من الأفلام الكبيرة والأكثر ترقباً، سواء بسبب التأجيل أو تأجيل مواعيد العرض حتى عام 2024.

ومع ذلك، يبدو أن فترة الانتظار على وشك الانتهاء، حيث يتوقع أن تكون قلة الأفلام في عام 2023 فرصة مثالية لوليمة سينمائية كبيرة، مليئة بالأفلام الضخمة والدراما الفنية المنتظرة بشدة.

إليكم بعض من أبرز وأفضل الأفلام التي قد تكون في قائمة اهتمامكم للمشاهدة في 2024

"Dune- 2"

الجزء الثاني من فيلم "Dune" وهو فيلم خيال علمي ملحمي أمريكي من إخراج دينيس فيلنوف وهو واحد من أكبر الأفلام التي تم تأجيلها إلى عام 2024 (كان من المقرر أصلا عرضه في موسم العطلات هذا العام).

وقد زاد الانتظار من التوقعات للتتمة والتي ستشهد عودة تيموثي شالاميت بدور "بول أتريدس" قائد لقبيلة فريمن الصحراوية المتمردة، وهو يتحد مع "تشاني" و"فريمن" في طريقه من أجل الانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته. في مواجهة الاختيار بين حب حياته ومصير الكون المعروف، سيكون عليه أن يسعى إلى منع مستقبل رهيب لا يستطيع سوى توقعه.

'Mickey 17'

فيلم خيال علمي باللغة الإنكليزية للمخرج الكوري " بونج جون هو" الذي حصل على جائزة الأوسكار كأفضل مخرج بفيلمه الأخير Parasite. والفيلم مقتبس من رواية إدوارد أشتون لعام 2022 "Mickey7" من بطولة " روبرت باتينسون " والذي يلعب دور " ميكي بارنز " وهو عضو طاقم على متن مهمة استعمار فضائية والذي يعود إلى الحياة في جسد جديد كلما مات.

"Bob Marley: One Love"

الفيلم الذي يُسلط الضوء على حياة وإرث أسطورة الريغي بوب مارلي، يلعب بطولته الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير، إلى جانب لاشانا لينش، التي تلعب دور زوجته ريتا مارلي، ومن إخراج رينالدو ماركوس جرين، مخرج "كينغ ريتشارد".

"Chalengers"

كان من المقرر أن يفتتح فيلم "تشالنجرز" مهرجان البندقية السينمائي لعام 2023، إلا أن عرضه قد تأخر نتيجة لإضراب الممثلين.

و "تشالنجرز" هو فيلم كوميدي أمريكي رومانسي من إخراج لوكا غواداغنينو وبطولة زيندايا في دور تاشي، نجمة تنس سابقة التي تنتهي مسيرتها بحادث غريب، ولا تزال مرتبطة بروابط مهنية وعاطفية بحبيبيها المراهقين: زوجها ونجم التنس الدولي آرت (مايك فايست) وباتريك (جوش أوكونور).

'Deadpool 3'

بعد اختبار شهية الجمهور لأفلام مارفل، حيث خيب فيلم نيا داكوستا الأخير“The Marvels" الآمال في شباك التذاكر، تقلل ديزني من إنتاجها لأفلام الأبطال الخارقين، مع فيلم واحد كبير فقط هذا العام 'Deadpool 3'. وسيشهد الفيلم عودة رايان زينولدز وينضم إليه هيو جاكمان.

'Ballerina'

فيلم Ballerina مشتق عن سلسلة (جون ويك) ومأخوذ عن مشهد في الفيلم الثالث حيث يزور (جون ويك) شركة باليه تُديرها رئيسة منظمة الجريمة روسكا روما. وستكون النجمة " آنا دي آرماس" أيضاً قاتلة محترفة مثل "ويك" اسمها "روني"، وتقع أحداث الفيلم بين الجزء الثالث والرابع من سلسلة (جون ويك) ، حيث ستركز القصة على انتقام "دي أرماس" لمقتل عائلتها.

'Mufasa: The Lion King'

يتولى مخرج فيلم "Moonlight" "باري جينكينز" إخراج هذه النسخة الواقعية التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي من إنتاج شركة ديزني عام 1994، والذي سيستكشف الخلفية الدرامية لوالد سيمبا، موفاسا.

'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'

تعود شركة "Warner Bros " إلى عالم "Lord of the Rings" مع فيلم الأنمي هذا. فيلم فنتازيا مبني على رواية سيد الخواتم للكاتب جون رونالد تولكين.

'Mean Girls'

تتمة من نوع مختلف تماما للفيلم الكوميدي الذي جرت أحداثه في المدرسة الثانوية لعام 2004، حيث تقوم تينا فاي (التي كتبت الفيلم الأصلي أيضا) بتعديل النسخة الموسيقية المسرحية للفيلم، بالإضافة إلى إعادة تمثيل دورها كشخصية مرهقة من العالم.

'Sonic the Hedgehog 3'

لقد عانت تحويلات ألعاب الفيديو الكلاسيكية إلى الشاشة الكبيرة من جماهيرية قليلة خلال الأعوام الماضية. إلا أن هذه الحالة بدأت تتغير مع الأفلام السينمائية الحالية الجديدة، مثل سلسلة Sonic the Hedgehog، التي أثبتت رواجها في شباك التذاكر.: