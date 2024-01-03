موسم أفلام عام 2024: وليمة كبيرة لعشاق السينما

MENAFN - Amman Net) الإضراب التاريخي في هوليوود للكتّاب والممثلين ألقى بظلاله على جدول أفلام عام 2023، إذ تأخرت العديد من الأفلام الكبيرة والأكثر ترقباً، سواء بسبب التأجيل أو تأجيل مواعيد العرض حتى عام 2024.

ومع ذلك، يبدو أن فترة الانتظار على وشك الانتهاء، حيث يتوقع أن تكون قلة الأفلام في عام 2023 فرصة مثالية لوليمة سينمائية كبيرة، مليئة بالأفلام الضخمة والدراما الفنية المنتظرة بشدة.

إليكم بعض من أبرز وأفضل الأفلام التي قد تكون في قائمة اهتمامكم للمشاهدة في 2024

"Dune- 2"

الجزء الثاني من فيلم "Dune" وهو فيلم خيال علمي ملحمي أمريكي من إخراج دينيس فيلنوف وهو واحد من أكبر الأفلام التي تم تأجيلها إلى عام 2024 (كان من المقرر أصلا عرضه في موسم العطلات هذا العام).

وقد زاد الانتظار من التوقعات للتتمة والتي ستشهد عودة تيموثي شالاميت بدور "بول أتريدس" قائد لقبيلة فريمن الصحراوية المتمردة، وهو يتحد مع "تشاني" و"فريمن" في طريقه من أجل الانتقام من المتآمرين الذين دمروا عائلته. في مواجهة الاختيار بين حب حياته ومصير الكون المعروف، سيكون عليه أن يسعى إلى منع مستقبل رهيب لا يستطيع سوى توقعه.

'Mickey 17'

فيلم خيال علمي باللغة الإنكليزية للمخرج الكوري " بونج جون هو" الذي حصل على جائزة الأوسكار كأفضل مخرج بفيلمه الأخير Parasite. والفيلم مقتبس من رواية إدوارد أشتون لعام 2022 "Mickey7" من بطولة " روبرت باتينسون " والذي يلعب دور " ميكي بارنز " وهو عضو طاقم على متن مهمة استعمار فضائية والذي يعود إلى الحياة في جسد جديد كلما مات.

"Bob Marley: One Love"

الفيلم الذي يُسلط الضوء على حياة وإرث أسطورة الريغي بوب مارلي، يلعب بطولته الممثل البريطاني كينغسلي بن أدير، إلى جانب لاشانا لينش، التي تلعب دور زوجته ريتا مارلي، ومن إخراج رينالدو ماركوس جرين، مخرج "كينغ ريتشارد".

"Chalengers"

كان من المقرر أن يفتتح فيلم "تشالنجرز" مهرجان البندقية السينمائي لعام 2023، إلا أن عرضه قد تأخر نتيجة لإضراب الممثلين.

و "تشالنجرز" هو فيلم كوميدي أمريكي رومانسي من إخراج لوكا غواداغنينو وبطولة زيندايا في دور تاشي، نجمة تنس سابقة التي تنتهي مسيرتها بحادث غريب، ولا تزال مرتبطة بروابط مهنية وعاطفية بحبيبيها المراهقين: زوجها ونجم التنس الدولي آرت (مايك فايست) وباتريك (جوش أوكونور).

'Deadpool 3'

بعد اختبار شهية الجمهور لأفلام مارفل، حيث خيب فيلم نيا داكوستا الأخير“The Marvels" الآمال في شباك التذاكر، تقلل ديزني من إنتاجها لأفلام الأبطال الخارقين، مع فيلم واحد كبير فقط هذا العام 'Deadpool 3'. وسيشهد الفيلم عودة رايان زينولدز وينضم إليه هيو جاكمان.

'Ballerina'

فيلم Ballerina مشتق عن سلسلة (جون ويك) ومأخوذ عن مشهد في الفيلم الثالث حيث يزور (جون ويك) شركة باليه تُديرها رئيسة منظمة الجريمة روسكا روما. وستكون النجمة " آنا دي آرماس" أيضاً قاتلة محترفة مثل "ويك" اسمها "روني"، وتقع أحداث الفيلم بين الجزء الثالث والرابع من سلسلة (جون ويك) ، حيث ستركز القصة على انتقام "دي أرماس" لمقتل عائلتها.

'Mufasa: The Lion King'

يتولى مخرج فيلم "Moonlight" "باري جينكينز" إخراج هذه النسخة الواقعية التي تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي من إنتاج شركة ديزني عام 1994، والذي سيستكشف الخلفية الدرامية لوالد سيمبا، موفاسا.

'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim'

تعود شركة "Warner Bros " إلى عالم "Lord of the Rings" مع فيلم الأنمي هذا. فيلم فنتازيا مبني على رواية سيد الخواتم للكاتب جون رونالد تولكين.

'Mean Girls'

تتمة من نوع مختلف تماما للفيلم الكوميدي الذي جرت أحداثه في المدرسة الثانوية لعام 2004، حيث تقوم تينا فاي (التي كتبت الفيلم الأصلي أيضا) بتعديل النسخة الموسيقية المسرحية للفيلم، بالإضافة إلى إعادة تمثيل دورها كشخصية مرهقة من العالم.

'Sonic the Hedgehog 3'

لقد عانت تحويلات ألعاب الفيديو الكلاسيكية إلى الشاشة الكبيرة من جماهيرية قليلة خلال الأعوام الماضية. إلا أن هذه الحالة بدأت تتغير مع الأفلام السينمائية الحالية الجديدة، مثل سلسلة Sonic the Hedgehog، التي أثبتت رواجها في شباك التذاكر.: