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باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل تريد الحصول على أي نصر مؤقت في ظل فشلها بالحرب على غزة

1/3/2024 7:18:40 AM
(MENAFN- Amman Net) قال الكاتب والباحث في العلاقات الدوليةمنيزل النعيمي إن إسرائيل تريد الحصول على أي نصر مؤقت في ظل الفشل بحربها على غزة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل تريد الحصول على أي نصر مؤقت في ظل الفشل بحربها على غزة

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