باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل تريد الحصول على أي نصر مؤقت في ظل فشلها بالحرب على غزة

باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل تريد الحصول على أي نصر مؤقت في ظل فشلها بالحرب على غزة
التاريخ
1/3/2024 7:18:40 AM
(MENAFN
- Amman Net) قال الكاتب والباحث في العلاقات الدوليةمنيزل النعيمي إن إسرائيل تريد الحصول على أي نصر مؤقت في ظل الفشل بحربها على غزة.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل تريد الحصول على أي نصر مؤقت في ظل الفشل بحربها على غزة
MENAFN03012024000209011053ID1107680299
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.