الأب بدر: شعائر دينية في يوم الحج إلى المغطس، ولا معزوفات كشفية

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من المنتظر أن يكون يوم الاحتفال الكاثوليكي بالحج السنوي الى المغطس – مكان معمودية السيد المسيح، يوم الجمعة الثاني عشر من كانون الثاني لهذا العام الجديد 2024. وسيترأس الاحتفال في كنيسة معمودية السيد المسيح الكاثوليكية نيافة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، الذي نال رتبة الكاردينال في نهاية أيلول الماضي، وسيكون قداس الحج إلى المغطس قداسه الأول ككاردينال في الأردن.

إلى ذلك، قال الأب رفعت بدر، الناطق الرسمي للحج إلى المغطس، بأن احتفالات المعمودية تأتي امتدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وبالتالي ستقتصر على الشعائر الدينية، ولن تترافق مع معزوفات الكشافة التي تبدع في كل سنة، في هذه الأيام المباركة. لكن هذه السنة تتميّز بالتضامن مع أخوتنا المتألمين في غزة، وحدادًا على أرواح الشهداء الذين سقطوا عبر الأشهر الماضية، فإنّ الاحتفال سيتميّز بالصلاة بدون مظاهر احتفالية.

وحول خصوصية هذه الأيام، قال الأب بدر، بأن الاحتفال سيترأسه البطريرك الكاردينال بييرباتيستا، بمشاركة عدد من الأساقفة الكاثوليك، ومن بينهم المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن، والمطران جوزيف جبارة مطران الروم الكاثوليك، ورؤساء وممثلو الكنائس الكاثوليكيّة في الأردن، من موارنة وسريان وكلدان وأرمن، بالإضافة إلى السفير البابوي لدى الأردن المطران جيوفاني دال توسو، وعدد كبير من الكهنة الكاثوليك من مختلف الكنائس، وسيقوم على خدمة القداس طلاب المعهد الإكليريكي –معهد الكهنوت– في بيت جالا بفلسطين.

وقال الأب بدر، بأن هذه السنة تعتبر افتتاحية لليوبيل الفضي للحج الى المغطس في العصر الحديث، حيث تم افتتاح الموقع الهام في عام 1999، بالتزامن مع احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني. وكذلك تمرّ هذا العام الذكرى الستون، أي اليوبيل الماسي، لزيارة الحج التي قام بها البابا –القديس– بولس السادس، عام 1964، وكانت أول زيارة بابويّة في التاريخ خارج حدود ايطاليا. وحطت طائرة البابا آنذاك في مطار ماركا الدولي، واستقبله الملك الراحل الحسين بن طلال، وتوجه إلى بيت لحم والقدس والناصرة، ووقف عند مياه نهر الأردن.

ومن المنتظر، بحسب الأب رفعت بدر، أن يحضر القداس أكثر من 5 آلاف حاج وحاجة في هذه السنة، وستقوم هيئة تنشيط السياحة الأردنية، بتأمين الحافلات لنقل المشاركين، كما بعرض شاشات ضخمة في داخل الكنيسة وفي خارجها، مما سيساعد جميع المشاركين على متابعة القداس بسهولة ويسر.

وقال مدير المركز الكاثوليكي، بأنه من المنتظر أن يشارك بالمؤتمر الصحفي قبيل القداس، كما جرت العادة سنويًّا، عدد كبير من مندوبي الوكالات الصحفيّة والإعلاميّة المحليّة والعربيّة والدوليّة، ومنها صحف كاثوليكيّة عالميّة، وجميعها تعمل في الأردن، وتتعاون بشكل ملموس ودائم مع المركز الكاثوليكي الذي ينظم هذا المؤتمر الصحفي سنويًّا، ويشارك به بطريرك القدس الكاردينال بيتسابالا، ومعالي وزير السياحة الأستاذ مكرم القيسي.

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