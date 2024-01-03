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لتنظيف الكلى- 6 عصائر تناولها يوميا

1/3/2024 7:18:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصبح الكلى أكثر قدرة على القيام بوظائفها الحيوية على النحو المطلوب عند تنظيفها من السموم والفضلات بصفة دورية عن طريق تناول بعض المشروبات.


عصائر تنظف الكلى


1- عصير الكرنب
يوفر عصير اللفت حماية كبيرة ضد الإصابة بحصوات الكلى، لاحتوائه على نسبة عالية من معدن الكالسيوم.


2- عصير الليمون
يلعب عصير الليمون دورًا كبيرًا في تنقية الجسم من السموم والفضلات، مثل بلورات أوكسالات الكالسيوم التي تسبب حصوات الكلى، لاحتوائه على نسبة عالية من حمض الستريك.
وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى، يُنصح بإضافة زيت الزيتون إلى عصير الليمون، لأن تناول الاثنين في نفس الوقت يساعد على تفتيتها.


3- عصير البرتقال
يساعد عصير البرتقال على تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى، لغناه بحمض الستريك، الذي يساهم في إذابة بلوران أوكسالات الكالسيوم .


4- عصير التفاح
يعد عصير التفاح من المشروبات الآمنة لمرضى الكلى المزمن، لأنه يساعد على ترطيب أجسادهم، دون زيادة البوتاسيوم بالدم، لاحتوائه على القليل منه.


5- عصير الأناناس
يمكن لمرضى الكلى تناول عصير الأناناس دون القلق من ارتفاع البوتاسيوم بالدم، لأنه من المشروبات التي تحتوي على مستويات ضئيلة منه.


6- عصير الرمان
يساهم عصير الرمان في تنظيف الكلى وتعزيز صحتها وتقليل خطر إصابتها بالحصوات، بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة .


الكونسلتو

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