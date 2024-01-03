مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
1/3/2024 7:18:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ناشد المواطن محمد التعمري بضرورة التبرع بالدم لقريبته المريضة " فاطمة محمد حماد عياد " من اي زمرة نوع سالب .
على ان يكون التبرع ببنك الدم / غرب عمان بالقرب من مستشفى عاقلة من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساءً
للتواصل مع ذوي المريضة : 0787757751
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