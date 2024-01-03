مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
1/3/2024 7:18:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
ناشد المواطن عامر زايد بضرورة التبرع لشقيقه المريض " عماد احمد محمد زايد " بالدم من اي زمرة .
على ان يكون التبرع ببنك الدم التابع لمستشفى الجامعة الاردنية من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الرابعة مساءً
للتواصل مع ذوي المريض : 0787917496
MENAFN03012024000208011052ID1107680294
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.