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معاريف: اغتيال العاروري أفشل مباحثات تبادل الأسرى

1/3/2024 7:18:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري تسبب في إفشال مباحثات صفقة تبادل الأسرى.


وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل تعتقد بأن الاغتيالات من شأنها الضغط على حركة حماس ودفعها لقبول صفقة تبادل أسرى دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق تعبيره.


وتشترط حركة حماس إنهاء الحرب على القطاع لإطلاق سراح المحتجزين لديها.

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