التربية النيابية تبحث المعيقات المالية في جامعة اليرموك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة التربية والتعليم النيابية خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، النظام الإداري والمعيقات المالية التي تواجه جامعة اليرموك.



وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور بلال المومني، إن اللجنة تعتز بدور الهيئة التدريسية والإدارية في مختلف الجامعات الأردنية، ومنها اليرموك وطلبتها وخريجيها الذين لهم بصمة واضحة بالمسار الأكاديمي، يُشهد لهم بالكفاءة على المستويين المحلي والدولي والإقليمي.



واستعرض المومني، بحضور رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، أبرز التحديات والملاحظات التي وصلت للجنة، داعيا إلى ضرورة حلها وتذليل الصعوبات أمام الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة.



وأكد أهمية تعزيز السياحة التعليمية، والعمل على استقطاب الطلبة من الدول العربية، للإسهام في التخفيف من حدة ارتفاع مديونية الجامعات، والدفع بعجلة الاقتصاد في المدن والمحافظات التي تتواجد فيها تلك الجامعات.



من جهتهم، شدد النواب، محمد الشطناوي، ومحمد عكور، وعطا إبداح، وخالد أبو حسان، وزهير السعيدين، وإسماعيل المشاقبة، ووائل رزوق، وفواز الزعبي، على ضرورة النهوض بالتعليم الأكاديمي للجامعات، لما له من آثار إيجابي على الخريجين.

بدوره، قال الدكتور مساد إن هناك تحديات مالية، تواجه مختلف جامعات المملكة، فضلًا عن ارتفاع كبير في مديونياتها، داعيا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لإيجاد حل لهذه المشكلة.



وأشار إلى تقدم تصنيف جامعة اليرموك في العديد من المجالات الأكاديمية، مضيفا أن هناك توجها لتعديل المناهج الدراسية بالجامعة.