المقاومة تنفذ عملية مشتركة ضد جنود الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نفذت حركتا المقاومة الفلسطينية كتائب القسام وسرايا القدس عملية مشتركة استهدفت تجمع للآليات الصهيونية شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون .
كما واعلنت سرايا القدس انها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم شمال قطاع غزة
هذا وتمكنت كتائب القسام من السيطرة على طائرة درون صهيونية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون بمدينة غزة
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