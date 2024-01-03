Wednesday, 03 January 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المقاومة تنفذ عملية مشتركة ضد جنود الاحتلال في غزة

1/3/2024 7:18:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت حركتا المقاومة الفلسطينية كتائب القسام وسرايا القدس عملية مشتركة استهدفت تجمع للآليات الصهيونية شرق حي التفاح والدرج بقذائف الهاون .

كما واعلنت سرايا القدس انها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم شمال قطاع غزة

هذا وتمكنت كتائب القسام من السيطرة على طائرة درون صهيونية خلال مهمة لها جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

MENAFN03012024000208011052ID1107680289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث