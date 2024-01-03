سعادة عبد الله مطر المناعي: الموازنة العامة للشارقة تعكس الحرص على تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي

(MENAFN
- Misbar Communications) أكد سعادة عبد الله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024 تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي واستمرار جهود التطوير المستمر في مختلف القطاعات، والحرص على تعزيز نمو اقتصاد الإمارة عدا عن دورها في ترسيخ الاستقرار المالي والاجتماعي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة، وهي الرؤية الاستراتيجية التي حققت للإمارة مكانة متقدمة في مؤشرات التنمية وجعلتها محوراً للشركات والمؤسسات التي ترغب في التوسع نحو الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقًا من الشارقة".
وأضاف سعادة عبد الله مطر المناعي: إن الموازنة العامة التي جاءت هذا العام بإجمالي نفقات بلغت 40,832 مليار درهم وبنمو 16% مقارنة بموازنة عام 2023 والأكبر في تاريخ الإمارة، تبرز الاهتمام بمختلف القطاعات التي تحظى بمرونة تمكنها من زيادة التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص الذي يؤدي دوره التنموي من خلال ابتكار استثمارات ومشاريع لها أهميتها الاقتصادية وانعكاسها الإيجابي على مستقبل البيئة الاستثمارية في الإمارة، ولهذا يأتي التخطيط للموازنة العامة داعمًا ومنسجمًا مع كل ما يعزز تنوع اقتصاد الشارقة ويسرّع عجلة التقدم لمسارها التنموي".
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