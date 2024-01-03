سعادة عبد الله سلطان العويس: الموازنة تلبي طموحات الشارقة في ترسيخ التنمية المستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي

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- Misbar Communications) أكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الموازنة العامة لإمارة الشارقة للعام 2024 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإجمالي نفقات بلغت 40.832 مليار درهم بزيادة 16 % عن موازنة 2023، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة تعكس في أبعادها وبنودها الرؤية الاستراتيجية الحكيمة التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي يتواصل بفضلها بناء اقتصاد الإمارة بمنهجية تهدف إلى تحقيق النمو المستدام في جميع القطاعات، وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخها وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين المكانة التنافسية للمضي في مسيرة الازدهار الاقتصادي لإمارة الشارقة.
وأشار سعادة العويس إلى أن موازنة 2024 تحمل أبعاداً استشرافية تبشر بالخير وتمنح قطاع الأعمال في الشارقة رؤية واضحة عن اتجاهات الإنفاق الحكومي التي تفتح العديد من الفرص أمام كافة القطاعات الاقتصادية، وتضمن من خلال ما تنطوي عليه من دلالات تنموية دعم التوجه المستمر نحو خدمة بيئة الأعمال وتحقيق نقلات نوعية في مجال البنية التحتية، وغيرها من المؤشرات التي ستكون لها انعكاسات إيجابية على جذب الاستثمارات إلى مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، لتحقيق زيادة في النمو الاقتصادي وفي حجم الاستثمارات المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن "غرفة الشارقة" داعم رئيسي لجهود التنمية في الإمارة وأنها تحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من توجهات الموازنة لتواصل جهودها في تحسين البيئة الاقتصادية للإمارة ودعم قطاعات الأعمال بتشجيعها على تبني الممارسات الإيجابية التي تسهم في بناء اقتصاد مستدام، والحفاظ على مكاسب وإنجازات الشارقة التي جعلت منها نموذجاً رائدًا وبيئة تنافسية جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات.
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