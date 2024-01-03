كرنفال شرطة دبي في سيتي ووك يستعرض أحدث الابتكارات وأروع المواكب والمسيرات الاحتفالية

(MENAFN
- Tales & Heads) تستعد شرطة دبي لإطلاق "كرنفال شرطة دبي" والذي يتواصل على مدار 3 أيام في "سيتي ووك" خلال الفترة من 4 يناير وحتى 7 يناير 2024، حيث يستعرض الكرنفال المشاريع المستقبلية مع أحدث التطورات في مجال السلامة والتكنولوجيا في تجربة رائعة بانتظاركم في أجواء احتفالية مجانية تنبض بالحياة مع الفرق والاستعراضات الموسيقية الحيّة التي ترتقي بتجربتكم إلى أعلى المستويات.
سيعيش سكان دبي وزوارها رحلة الابتكار مع شرطة دبي، حيث سيتم الكشف عن أحدث مشاريع شرطة دبي الرائدة، وإظهار التزامها بأعلى معايير السلامة مع فرصة الإطلاع على أحدث التقنيات التي تستخدمها لتطبيق القانون. كما سيتمكن المتخصصون في التحقيق وعلم الأدلة الجنائية وإنفاذ القانون من استكشاف الأدوات التقنية المتقدمة التي سترسم ملامح مستقبل عمليات تطبيق القانون في المدينة وعلى مستوى العالم.
وسيستمتع الجمهور كذلك بأجمل الإيقاعات والمقطوعات الموسيقية التي ستؤديها فرقة شرطة دبي الموسيقية ضمن أجواء احتفالية. كما سيكون هناك موكب الفرسان وعرض الكلاب البوليسية، حيث ستعرض الكلاب المدربة باحترافية عالية عرضاً رائعاً لتبهر الجميع بحركتها وكفاءتها في أداء المهام المتخصصة، ودورها البارز في المحافظة على الناس.
أما عشّاق السيارات، فتنتظرهم تجربة استثنائية مع مجموعة من السيارات الرائعة التي تمتلكها شرطة دبي والمعروفة بسرعتها وكفاءتها الفائقة، حيث سيشاهدون مهارات قائدي تلك السيارات ضمن عروض مبهرة تُعرّفهم أكثر على كيفية تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والسلامة.
ومن المتوقع أن يكون اليوم الأخير من كرنفال شرطة دبي والموافق 7 يناير حدثاً استثنائياً، حيث سيشهد انطلاق موكب يضم خيّالة الشرطة، وفرق الموسيقى الجوّالة، وأروع السيارات، وغيرها في سيتي ووك. فيما سينطلق الموكب في الساعة 7:30 مساءً من كوكا كولا أرينا، ليجوب شارع السعادة. كما يمكنكم مشاهدة الدراجات النارية، ومركبات الإنقاذ وكذلك التدخل السريع، إلى جانب السيارات الكلاسيكية وحماية كبار الشخصيات، ودورية "غياث" و150 من طلاب شرطة دبي وهم يجولون في الشارع في موكب مذهل.
كونوا على الموعد مع هذه التجارب المميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع برفقة العائلة والأصدقاء، وتعرفوا أكثر على جهود شرطة دبي في الحفاظ على أمن وسلامة المدينة ضمن أجواء احتفالية رائعة.
يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا"، والسيف، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، وطيران الإمارات، و"إينوك"، واتصالات من e&، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، و"سوق التنين 2"، و"بالم ويست بييتش"، و"نخيل مول"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج".
استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.
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