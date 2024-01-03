شركة قدرات المحدودة تستحوذ على شركة "Avesta76" في صفقة تجاوزت 100 مليون دولار

(MENAFN
- mslgroup) وقعت شركة قدرات المحدودة صفقة استحواذ على شركة Avesta76 Therapeutics بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي لتسريع تطوير الأدوية الأولى من نوعها في علاج الأورام وما بعده.
الجدير ذكره أن شركة ”Avesta76 Therapeutics Inc. “Avesta76 ، هي شركة أمريكية للتكنولوجيا الحيوية ومقرها في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية وتركز على الابتكارات المتطورة في علاج الأورام يقودها السيد إيان أكاش موريسون (المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي) والدكتور سانجاي أواستي (رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومدير علاقات العملاء).
شركة قدرات هي شركة استثمارية سعودية متعددة الأوجه يقودها المستشار/ محمد الغنيمي وتركز على استثمارات الرعاية الصحية والعقارية والطاقة والبنية التحتية والاستدامة.
وقد احتفلت الشركتان بشراكتهما الجديدة يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، في حفل توقيع أقيم في مقر اتحاد الغرف السعودية، الذي يعتبر مظلة للشركات والمؤسسات على أعلى مستوى في المملكة العربية السعودية.
من جانب آخر سوف تستخدم Avesta76 الأموال من جولة الاستثمار لتطوير محفظتها من منتجات علاج الأورام الخاصة بها بسرعة من خلال التطوير السريري، ولقد ركزت الإنجازات الأساسية لـ Avesta76 على اكتشافات المسارات المرتبطة بإدارة الإجهاد التأكسدي.
ونظرًا لاتساع نطاق الأمراض الناجمة عن الإجهاد التأكسدي أو التي تتفاقم بسببه، فإن منصة المنتجات الكاملة للشركة ستعالج أكثر من مجرد السرطان وتهدف إلى إحداث ثورة في الرعاية الصحية.
قدرات هي شريك ديناميكي ذو تفكير تقدمي وذو دافع لتغيير العالم وتشكيل مستقبل الطب ومن خلال الشراكة مع قدرات ستقوم Avesta76 بجلب أدوية جديدة إلى السوق العالمية في غضون سنوات قليلة.
وتتطلع Avesta76 وقدرات معًا إلى المساهمة في العلاقة بين الرعاية الصحية والابتكار الطبي في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية ولي العهد السعودي 2030 للمملكة العربية السعودية.
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