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استطلاع رأي جديد في إسرائيل: أغلبية كبيرة ترفض نتنياهو

1/3/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع رأي جديد أن فئة كبيرة من الإسرائيليين لا تريد بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، بعد انتهاء الحرب في غزة.
وكشف الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 85 بالمئة من الإسرائيليين يريدون من نتنياهو (74 عاما) تسليم السلطة إلى شخص آخر عقب انتهاء الحرب.


وأجري الاستطلاع الجديد في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الماضي وشمل 605 أشخاص، من الرجال والنساء.

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