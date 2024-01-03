استطلاع رأي جديد في إسرائيل: أغلبية كبيرة ترفض نتنياهو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع رأي جديد أن فئة كبيرة من الإسرائيليين لا تريد بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة، بعد انتهاء الحرب في غزة.
وكشف الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 85 بالمئة من الإسرائيليين يريدون من نتنياهو (74 عاما) تسليم السلطة إلى شخص آخر عقب انتهاء الحرب.
وأجري الاستطلاع الجديد في الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر الماضي وشمل 605 أشخاص، من الرجال والنساء.
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