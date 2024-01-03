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صحيفة لبنانية تكشف كيف تم اغتيال صالح العاروري

1/3/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" صالح العاروري، الذي اغتيل يوم أمس في بيروت، تم استهدافه بصاروخ مباشر عند ركوبه السيارة.
وقالت معلومات للصحيفة إن العاروري وعند خروجه من مكان الاجتماع في بناية على اوتوستراد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وركوبه السيارة، استهدفته مسيّرة إسرائيلية بصاروخ مباشر، كما استهدفت المكتب الذي غادره بصاروخ أو صاروخين.
يشار إلى أن "حماس" أعلنت أمس الثلاثاء "استشهاد العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت، وذلك إثر الانفجار الذي دوى في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وقد نعى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس الحركة وقائدها في الضفة الغربية، والقائدَين في "كتائب القسام" هما: سمير فندي (أبو عامر)، وعزام الأقرع (أبو عمار)، إضافة الى أعضاء في الحركة هم أحمد حمّود ومحمود شاهين (لبناني) ومحمد الريّس ومحمد بشاشة.
روسيا اليوم

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