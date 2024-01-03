الخصاونة: الأردن يدعم استضافة الإمارات للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، في مكتبه في دار رئاسة الوزراء، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي.



وأكد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عُمق العلاقات التي تجمع الأردن والإمارات، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وسموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.



وبحث الخصاونة مع الوزير الإماراتي أوجه التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار وسبل تعزيزها وتطويرها، والمضي قُدُماً في مشاريع الشراكة والتعاون التي تم إقرارها؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.



وأعرب عن دعم الأردن لاستضافة الإمارات للمؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي سيُقام خلال الرُّبع الأول من العام الحالي، والذي سيشهد مشاركة وزراء ومسؤولين من 164 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكداً مشاركة الأردن بمستوى عالٍ في هذا المؤتمر.



كما ثمّن الخصاونة جهود الإمارات ونجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ COP28 الشهر الماضي، والذي شهد الإعلان عن العديد من المبادرات المهمة.



وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثمن، دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومشاركته الفاعلة في مؤتمر الأطراف لتغيّر المناخ (COP28) وفي جميع المحافل المهمَّة، ما يُترجم عُمق العلاقات بين البلدين وتميّزها على جميع المستويات.



كما أكد الزيودي سعي البلدين الحثيث للمزيد من التعاون والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار، مُعرباً عن تطلُّعه لمشاركة أردنية فاعلة في المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجربة الأردن في مجال الغذاء والدواء في ظل إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء.