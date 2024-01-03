الاحتلال يعتقل شابين غرب أريحا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين، غرب مدينة أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين: هاشم طه جبرين مناصرة (20 عاما)، ووائل إبراهيم يوسف ابو شرار (19 عاما).
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، صباح اليوم، الديوك الفوقا شمال مدينة أريحا، وداهمت منازل، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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