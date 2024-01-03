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الاحتلال يعتقل شابين غرب أريحا

1/3/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين، غرب مدينة أريحا.
وأفاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين السلطان، وداهمت عددا من المنازل، واعتقلت الشابين: هاشم طه جبرين مناصرة (20 عاما)، ووائل إبراهيم يوسف ابو شرار (19 عاما).
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، صباح اليوم، الديوك الفوقا شمال مدينة أريحا، وداهمت منازل، وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.




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