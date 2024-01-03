MENAFN - Amman Net)وزارة الصحة رسميا، تطلق وحدة مخصصة لسماع صوت متلقي الخدمة من خلال الخط الساخن للوزارة المخصص لتلقي الشكاوى والملاحظات.انطلاق الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الشتوية 2024، والتي تستمر حتى العاشر من كانون الثاني الحاليإصابة 11 شخصا بحريق منزل مكون من طابقين، بلواء المزار الشمالي في محافظة إربد.إخلاء 4 أفراد من عائلة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.الإضراب الشامل، يعم في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تنديداً باغتيال القيادي الفلسطيني في حركة حماس صالح العاروري، و جرائم الاحتلال المتواصلةجيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن صباح الأربعاء عن مقتل جندي في معارك قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 509.تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 161 أردنيا وعربيا تم إجلاؤهم من غزة إلى العقبة 01/03/2024 - 13:11 عمان ن

أكد مدير شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، إنه تم إيصال 59 شاحنة معونة من الأردن إلى قطاع غزة، وهي عبارة عن مواد غذائية ومسلتزمات طبية.

وقال العبادلة لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إن الشركة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومن خلال دورها الوطني، قامت بالتنسيق والتعاون مع السفارة الاردنية في القاهرة ومحافظ وسلطة العقبة بتسهيل عودة 161 أردنيا وعربيا من قطاع غزة مروراً بمعبر رفح ووصولا إلى نويبع والعقبة، وتأمين إقامتهم وتقديم وجبات الغذاء وتوفير الرعاية الطبية والأدوية لهم ونقلهم عبر متن بواخر شركة الجسر العربي مجانا .

وذكر أن شركة الجسر العربي للملاحة دشنت مطاع العام 2024 خدمة جديدة للنقل على طريق الخط العربي للنقل البري والبحري، مشيراَ إلى أن هذا الخط يعتبر نافذة الأردن على البحر الأبيض المتوسط، وهو الطريق الأسهل والأسرع والأقل زمن وصول للولايات المتحدة وللسوق الأوروبية.

ولفت إلى أهمية الخط بنقل الصادرات الاردنية، وزيادة لحجم المبادلات التجارية، وسيكون هذا الخط الخيار الأفضل لصادراتنا الاردنية، خاصة بعد اضطراب الملاحة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad