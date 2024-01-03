161 أردنيا وعربيا تم إجلاؤهم من غزة إلى العقبة

(MENAFN
- Amman Net)
وزارة الصحة رسميا، تطلق وحدة مخصصة لسماع صوت متلقي الخدمة من خلال الخط الساخن للوزارة المخصص لتلقي الشكاوى والملاحظات.
انطلاق الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الشتوية 2024، والتي تستمر حتى العاشر من كانون الثاني الحالي
إصابة 11 شخصا بحريق منزل مكون من طابقين، بلواء المزار الشمالي في محافظة إربد.
إخلاء 4 أفراد من عائلة أردنية تعرضت لحادث سير في المملكة العربية السعودية عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي.
الإضراب الشامل، يعم في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، تنديداً باغتيال القيادي الفلسطيني في حركة حماس صالح العاروري، و جرائم الاحتلال المتواصلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن صباح الأربعاء عن مقتل جندي في معارك قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 509.
تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 161 أردنيا وعربيا تم إجلاؤهم من غزة إلى العقبة 01/03/2024 - 13:11 عمان ن
أكد مدير شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة، إنه تم إيصال 59 شاحنة معونة من الأردن إلى قطاع غزة، وهي عبارة عن مواد غذائية ومسلتزمات طبية.
وقال العبادلة لإذاعة الأمن العام الأربعاء، إن الشركة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومن خلال دورها الوطني، قامت بالتنسيق والتعاون مع السفارة الاردنية في القاهرة ومحافظ وسلطة العقبة بتسهيل عودة 161 أردنيا وعربيا من قطاع غزة مروراً بمعبر رفح ووصولا إلى نويبع والعقبة، وتأمين إقامتهم وتقديم وجبات الغذاء وتوفير الرعاية الطبية والأدوية لهم ونقلهم عبر متن بواخر شركة الجسر العربي مجانا .
وذكر أن شركة الجسر العربي للملاحة دشنت مطاع العام 2024 خدمة جديدة للنقل على طريق الخط العربي للنقل البري والبحري، مشيراَ إلى أن هذا الخط يعتبر نافذة الأردن على البحر الأبيض المتوسط، وهو الطريق الأسهل والأسرع والأقل زمن وصول للولايات المتحدة وللسوق الأوروبية.
ولفت إلى أهمية الخط بنقل الصادرات الاردنية، وزيادة لحجم المبادلات التجارية، وسيكون هذا الخط الخيار الأفضل لصادراتنا الاردنية، خاصة بعد اضطراب الملاحة في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
MENAFN03012024000209011053ID1107680027
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.