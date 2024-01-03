شرطة دبي تستقبل 14148 مكالمة خلال احتفالات رأس السنة

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، من الساعة السادسة مساءً يوم الـ 31 من ديسمبر الماضي وحتى الساعة السادسة صباح الأول من يناير العام الجاري خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، 14 ألفاً و148 مكالمة هاتفية على رقمي مركز القيادة والسيطرة "999"، ومركز الاتصال "901" المخصص للحالات غير الطارئة.

وتفصيلاً، أوضح العقيد محمد عبد الله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، أن المكالمات توزعت بين 13 ألفاً و78 مكالمة على رقم مركز القيادة والسيطرة"999"، و1070 مكالمة على مركز الاتصال "901" المخصص للحالات غير الطارئة.

وأثنى العقيد محمد عبد الله المهيري، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901 الذين عملوا على الإجابة على كافة مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأشاد العقيد محمد عبد الله المهيري بتعاون أفراد الجمهور مع أفراد الشرطة والالتزام بالتعليمات التي ساهمت في سلاسة الحركة والتنقل، مثنيةً في الوقت ذاته على التزام أفراد الجمهور بالتوجه للمناطق المخصصة للاحتفال في وقت مُبكر، واطلاعهم على التعليمات التي نشرت عبر مختلف وسائل الإعلام وهو ما أسهم في إخراج الاحتفالات على أفضل وجه، وبما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي في تنظيم أكبر الفعاليات العالمية.

ونبه العقيد محمد المهيري، أفراد الجمهور إلى أن الاتصال على الرقم "999" يتم فقط في الحالات الطارئة، وأن الاتصال على الرقم "901" هو للحالات غير الطارئة إلى جانب الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي، مشيراً إلى أن ضباط وأفراد الشرطة في مركز اتصال 901 جاهزون دائماً للرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم.

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