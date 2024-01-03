وفاة أسرة مواطنة وإصابة طفلتين في حادث صدم في مصفوت

توفي أفراد عائلة إماراتية، مكوّنة من أب وأم وطفلتين، وطفلة أخرى هي ابنة أخ السائق، في حادث تصادم بين مركبة وشاحنة، وقع على شارع الوطن في منطقة مصفوت بإمارة عجمان، أثناء عودتهم من مدينة حتا.

وتفصيلا صرحت القيادة العامة لشرطة عجمان أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة الواحدة صباحاً يفيد بوقوع حادث مروري بليغ على شارع الوطن، حيث انتقلت دوريات الشرطة والدفاع المدني والاسعاف الوطني إلى مكان الحادث.

وبمعاينة الحادث تبين أن مركبة دفع رباعي صدمت شاحنة من الخلف أثناء قيادتها نتيجة انشغال السائق عن الطريق، ما أدى إلى وفاة رجل وزوجته وطفلتان، وطفلة أخرى هي ابنة أخ السائق، فيما اصيبت طفلتان أخريان من نفس العائلة بإصابات متوسطة نقلتا على إثرها إلى مستشفى الشيخ خليفة بمصفوت، حيث وصفت حالتهما بالمستقرة.

يشار إلى أن الأسرة المتوفاة كانت تقضي عطلة بداية العام الجديد في مدينة حتا السياحية، قبل أن تتعرض للحادث.

وأعربت شرطة عجمان عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، وأوصلت تعازيها الحارة لعائلة المتوفين، مهيبة بجميع السائقين توخي الحيطة والحذر، والالتزام بحدود السرعات المقررة على الطرق الخارجية، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، وعدم الانشغال عن الطريق، خصوصاً خلال فترات الذروة التي تشهد كثافة في حركة المرور وزيادة المركبات التي تستخدم الطريق.

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