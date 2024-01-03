زوجان يجمعان أكثر من مليون قطعة «ليغو» بمنزلهما في دبي

قضى زوجان يعيشان في دبي 10 سنوات من عمرهما في تحقيق حلمهما بجمع ما يتجاوز مليون قطعة «ليغو»، منفقين ما يزيد على 400 ألف درهم، لتكوين مجموعتهم الفريدة في فيلتهم الواقعة بمنطقة واحة السيليكون في دبي، وزين الزوجان كل غرفة من غرف بيتهما المكون من 4 غرف بمجموعة من التصاميم، التي جمعوها بأحجار الليغو.

وبدأت هواية جمع الليغو عند الزوجين عندما أهدت كاثرين ريس زوجها إيوان البالغ من العمر 48 عاماً، مما أشعل شغف الزوجين بتكوين مقتنياتهما من الليغو، التي تضم أكثر من 300 مجموعة.

يمتلك الزوجان الويلزيان الآن أكثر من مليون قطعة ليغو، ويقولان إن مجموعتهما الفريدة تضيف طابعاً خاصاً لمنزلهما، الذي يتفجر بالألوان والشخصية.









وتقول كاثرين، التي تعمل في خدمات الأعمال في مكتب قانون لموقع «ناشيونال»: «أنا أحببت ليغو، منذ أن كنت طفلة، أتذكر أنني ذهبت إلى منزل جدتي، وجلست على الأرض مع حقيبة كبيرة من ليغو، كبالغة، أجد في ليغو شيئاً علاجياً، ويأخذني إلى فترة خالية من مشاكل الحياة اليومية».

ويكاد كل ركن من أركان بين الزوجين الويلزيين مغطى بكتل الليغو، بدءاً من تماثيل حرب النجوم إلى لوحات فنية تصور فرقة البيتلز، وحتى باقات الزهور المُصنَّعة بالكامل من قطع الليغو.

ويقول الزوج إيوان: «اضطررنا للانتقال من شقة ذات غرفتين إلى فيلا بأربع غرف نوم، ربما بسبب الليغو، لا يوجد غرفة واحدة بالمنزل بدون ليغو».

وفي غرفة المعيشة تنفجر الخزائن بشاحنات الليغو والأفعوانيات وأبطال الحركة، في حين يقف برج إيفل البالغ ارتفاعه 150 سم بكبرياء في الردهة، وفي غرفة الطعام يحتل نموذج تايتانيك، الذي يبلغ طوله 130 سم مكانة رمزية، بينما تتزين غرفة النوم بتفسيرات لوحات «ليلة النجوم» و«الموجة العظيمة» لفان غوخ مصنوعة من قطع الليغو.

وتقول كاثرين إنهما يكونان أكثر سعادة بدمج هوايتهما في ديكور منزلهما، مضيفة: «يحب الأصدقاء والعائلة ليغو الخاص بنا، وهو دائماً موضوع للحديث، يأتي أطفال الجيران للعب مع الكلاب، ولكنهم عادة ما ينتهون باللعب مع الليغو، أعتقد أنه من الجميل أن يعكس ديكورنا شخصياتنا، يبدو أن التصميم الداخلي الأنيق مملاً إذا لم يتحلى بمشغولاتنا ولوحاتنا المصنوعة من الليغو».