السلطات اليابانية تبدأ تحقيقاً حول حادث تصادم مطار «هانيدا»

بعد يوم واحد من وقوع حادث تصادم مميت بين طائرة ركاب يابانية وطائرة أخرى تابعة لقوات خفر السواحل، في مطار "هانيدا" بطوكيو، بدأت سلطات النقل في البلاد تحقيقا حول سبب وقوع الحادث.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، أن المجلس الياباني لسلامة النقل، وهو هيئة حكومية مسؤولة عن الحوادث الخطيرة التي تتضمن طائرات أو قطارات أو سفن، يلقي نظرة فاحصة على الحطام المحترق.

وكانت طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية اليابانية، اصطدمت بالطائرة التابعة لخفر السواحل، بعد هبوطها مباشرة أمس الثلاثاء. واشتعلت النيران في الطائرتين.

وتمكن جميع الأشخاص البالغ عددهم 379 والذين كانوا على متن طائرة الركاب، وهي إيرباص من طراز "إيه 350"، من الفرار من الطائرة المشتعلة بدون أن تلحق بهم إصابات مهددة لحياتهم، إلا أن هناك خمسة أفراد كانوا على متن طائرة خفر السواحل، لقوا حتفهم. ولم يتمكن أحد من الفرار من الطائرة إلا الطيار، الذي أصيب بجروح خطيرة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وقد تمت السيطرة على النيران المستعرة في الطائرة التابعة للخطوط الجوية اليابانية، بعد أكثر من ثماني ساعات من وقوع الاصطدام.

وكانت الطائرة التابعة لخفر السواحل، تحمل على متنها إمدادات إغاثة للناجين من سلسلة من الزلازل التي وقعت في شبه جزيرة نوتو المتضررة بشدة.

ومن جانبه، حاول رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، التغلب على مخاوفه من أن يتسبب الحادث في الحيلولة دون الوصول السريع للمساعدات إلى منطقة الزلزال المنكوبة في غرب البلاد.

وفى الوقت ذاته ، قالت "إيرباص" إنها ستوفر الدعم الفني للجهات المسؤولة عن التحقيق بشأن الحادث. وأفادت "إيرباص" بأن عمر طائرتها "إيه 350 - 900" هو عامان فقط.

من ناحية أخرى، جاء في بيان صادر عن "إيرباص"، أن الشركة تعرب عن تعاطفها مع جميع المتضررين من الحادث.

وألغت الخطوط الجوية اليابانية أكثر من 40 رحلة جوية من وإلى هانيدا، اليوم الأربعاء. كما ألغت شركة طيران "أول نيبون" اليابانية عشرات من الرحلات الجوية من المطار وإليه .

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