250 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي تستقبل 23,500 طفل

حققت مراكز الطفولة المبكرة بدبي نمواً متسارعاً في أعداد الأطفال الملتحقين فيها منذ سبتمبر 2022م بنسبة زيادة سنوية بلغت 15% مع التحاق أكثر من 3000 طفلاً إضافياً خلال العام الدراسي الماضي، والذي شهد افتتاح 27 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، ما يشير إلى مواصلة منظومة التعليم المدرسي في إمارة دبي تعزيز قدراتها كوجهة جاذبة بخيارات متنوعة لأولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة في حياة الأطفال، ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز الطفولة المبكرة في دبي إلى ما يقارب 250 مركزاً تستقبل أكثر من 23 ألفاً و500 طفلاً.

يأتي ذلك بعد الإعلان مؤخراً عن تسجيل المدارس الخاصة في دبي لزيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها بنسبة نمو في أعدادهم بلغت 12 في المئة العام الدراسي الحالي 2023- 2024م، وهي نسبة النمو الأعلى منذ تأسيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في العام 2007م.

اختيارات متنوعة

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة بعنوان "ننمو سريعاً.. مراكز الطفولة المبكرة في دبي" أن حوالي 66% من الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة تتراوح أعمارهم من 2- 4 سنوات، ما يعكس جاذبية مراكز الطفولة المبكرة بدبي كخيار تعليمي يلبّي احتياجات أولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة من نمو أطفالهم، إذ يسهم في بناء شخصيتهم وتكوين اللبنات الأولى في إدراكهم المعرفي في سن مبكر.

بيئات تعلم ثرية

وقال سعادة الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:" لا يقتصر دور مراكز الطفولة المبكرة على إثراء تجربة التعلم لدى الأطفال فحسب، بل تشكل الأساس لبناء شخصية ومدارك صناع التغيير ومبتكري المستقبل، فضلاً عن دورها ليس فقط في رعاية الأطفال للعيش والتعلم والازدهار في مدينتنا وعالمنا الذي يتطور بوتيرة متسارعة، وإنما لمساهماتها أيضاً في رعاية نمو وازدهار دبي".

وأشار سعادته إلى أن النمو في أعداد الطلبة الذي تشهده دبي هذا العام يعد مؤشراً واضحاً على تجارب التعلُّم الثرية التي توفرها هذه المراكز للأطفال، وعلى ثقة الآباء والأمهات في مراكز الطفولة المبكرة بدبي من أجل منح الأطفال الرعاية والتعليم، بما يواكب أجندة دبي الاقتصادية (D33) والتي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وجعل دبي من بين أفضل 3 مدن عالمية".

وثمن سعادته جهود مراكز الطفولة المبكرة والمعلمين لمنح الأطفال بداية آمنة وممتعة في رحلتهم التعليمية، والتي تشكل الأساس من أجل خلق مجتمع أكثر تماسكاً وبناء اقتصاد أكثر قوة وصُنع مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع".

مناهج وبرامج تعليمية

وتطبق مراكز الطفولة المبكرة في دبي 14 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً بلغات تدريس رئيسية تتنوع بين اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والصينية، والروسية، وغيرها. ويُعدُّ منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS) الأكثر تطبيقاً في هذا القطاع، إذ يُطبَّق في 200 مركزاً للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى 16 مركزاً يطبق منهاج مونتيسوري، و8 مراكز تطبق منهاج أونتاريو، و6 مراكز تطبق منهاج ولاية واشنطن، فضلاً عن منهاج رياض الأطفال الفرنسي والمُطبَّق في 4 مراكز، بالإضافة إلى المنهاج الإبداعي والمنهاج النرويجي، والمنهاج التعليمي لمرحلة ما قبل المدرسة (IPC) بواقع 3 مراكز لكل منها، فضلاً عن مناهج أخرى متنوعة.

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