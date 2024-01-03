سيارة «بي واي دي» الصينية تطيح بـ «تيسلا» الأمريكية

تفوقت شركة "بي واي دي" BYD الصينية لصناعة السيارات على منافستها الأميركية تيسلا Tesla إثر تسليمها عدداً أكبر من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من عام 2023 في جميع أنحاء العالم، وسط توقعات بحفاظها على مركز الصدارة هذا بفضل دعم قوي من السلطات الصينية يعزز السوق المحلية.

وأعلنت الشركة الأميركية الثلاثاء أنها سلمت 484 ألفاً و507 سيارات كهربائية في الربع الأخير من 2023، ما يضعها لأول مرة في المركز الثاني خلف "بي واي دي".

تُعد "بي واي دي" ("بيلد يور دريمز" أي "إبنِ أحلامك")، من أبرز العلامات التجارية للسيارات الكهربائية في الصين. وتوقفت المجموعة عن إنتاج السيارات ذات محركات الاحتراق عام 2022 للتركيز على الطرازات الهجينة والكهربائية.

وسلمت "بي واي دي" 526 ألفاً و409 سيارات كهربائية بين أكتوبر وديسمبر 2023، وفق حسابات أجرتها وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات نشرتها المجموعة الصينية.

ولم تعلّق تيسلا على سؤال لوكالة فرانس برس حول هذا الموضوع.

في المقابل، احتفظت المجموعة الأميركية بمركز الصدارة على صعيد العام بأكمله، مع تسليمها 1,81 مليون مركبة حول العالم (بارتفاع نسبته 38% خلال عام واحد)، فيما سلمت شركة "بي واي دي" 1,57 مليون مركبة (بارتفاع نسبته 73%).

وقال مدير "غلوبال داتا" نيل سوندرز لوكالة فرانس برس "تتمتع شركة +بي واي دي+ بميزة هيكلية تتمثل في أن جزءا كبيرا من توسعها يستفيد من الدعم القوي للغاية من الحكومة الصينية للسيارات الكهربائية".

وأشار إلى أن "هذا يساعد على تعزيز الطلب المحلي الذي بدوره يعزز مكانة +بي واي دي+ في سوق التصدير".

ووفقا له، فإن تيسلا "تظل لاعبا رئيسيا في سوق السيارات الكهربائية"، لكن المجموعة "ستواجه منافسة أكبر بكثير من الصين هذا العام".

وخلال عرض نتائج الربع الثالث في 18 أكتوبر، أشارت تيسلا إلى أنها تريد زيادة الإنتاج "في أسرع وقت ممكن".

وبدأت المجموعة نهاية نوفمبر وبعد طول انتظار، تسليم مركبات "سايبرتراك"، وهي شاحنات صغيرة كهربائية ذات هيكل استشرافي تم الكشف عنها في نوفمبر 2019.

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