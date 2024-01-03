مركز دبي للشركات العائلية يصدر نموذجاً إرشادياً لـ عقد تأسيس الشركات العائلية لتعزيز حوكمتها

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً خاصاً حول "عقد تأسيس الشركات العائلية" بهدف تسليط الضوء على آليات الإدارة والحوكمة الرشيدة وتحديد البنود المصنفة ضمن أفضل الممارسات المؤسسية بما يعزز نمو واستمرارية الشركات العائلية في دبي.

ويتيح النموذج الإرشادي للشركات العائلية تقييم عقود التأسيس المعتمدة من قبل كل منها وصياغة عقود جديدة تلبي متطلبات العائلة ورؤيتها، وإدراج بنود من ميثاق العائلة في عقد التأسيس.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يواصل مركز دبي للشركات العائلية تعزيز جهوده وخدماته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى ضمان استدامة نمو الشركات العائلية في دبي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحفيز اعتمادها على أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة".

ويتضمن نموذج " عقد تأسيس الشركات العائلية" خيارات مقترحة للشركات لتحديث عقود التأسيس الخاصة بكل منها وتقييم دور هذه العقود في الحد من مخاطر المنازعات مع ضمان استمرارية الأعمال بما يتماشى مع الرؤية طويلة الأجل لكل من العائلات والشركات على حد سواء، ويلبي الاحتياجات الخاصة بكل شركة. ويأخذ نموذج عقد تأسيس الشركات العائلية في عين الاعتبار متطلبات واشتراطات الشركات العائلية التي تأخذ شكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وتشكل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، كما تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة. وتتراوح أعمار أغلب الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وقد تم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في شهر مايو من العام 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.

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