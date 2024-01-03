المصرف المركزي يعلن عن مزاد للسندات الحكومية في 8 يناير

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن مزاد للسندات الحكومية في 8 يناير الجاري.

ويشمل المزاد أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يومًا لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والثاني 56 يوماً لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والثالث 140 يوما لما يصل إلى 3500 مليون درهم، والرابع 308 أيام لما يصل إلى 9000 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 10 يناير الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 7 فبراير 2024، والإصدار الثاني في 6 مارس 2024، والإصدار الثالث في 29 مايو 2024، والإصدار الرابع في 13 نوفمبر 2024.

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