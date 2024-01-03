عجوز أسترالية تحصل على حق جمع حيوانات منوية من زوجها المتوفى

بات في استطاعة امرأة أسترالية تبلغ 62 عاماً جمع الحيوانات المنوية من زوجها المتوفى، بعد أن أقنعت القضاء بأن الزوجين كانا يفكران في إنجاب طفل قبل وفاته.

وبدأ الزوجان بالتفكير في إنجاب طفل آخر بعد وفاة ابنهما البالغ 31 عاماً في حادث سيارة في عام 2019، بحسب وثائق قانونية صدرت الأربعاء.

وقبل ست سنوات من ذلك، غرقت ابنتهما البالغة 29 عاماً خلال رحلة صيد.

وبسبب هاتين الحادثتين المأسويتين، بدأ الزوجان في التحقق مما إذا كان من الممكن استخدام الحيوانات المنوية للزوج البالغ 61 عاماً في تلقيح اصطناعي.

وبعد وفاة الزوج في منزله في 17 ديسمبر، طلبت زوجته - التي لا يمكن ذكر اسمها لأسباب قانونية - من مشرحة المستشفى جمع حيواناته المنوية وتخزينها.

لكن المستشفى تباطأ في تنفيذ الطلب، بحسب وثائق قانونية، ما اضطر المرأة إلى طلب أمر عاجل في المحكمة العليا في غرب أستراليا في هذا الاتجاه.

ويقول الباحثون إن المدة المثالية لجمع الأنسجة التناسلية لا تتعدى يوماً أو يومين من الوفاة.

وسمحت القاضية فيونا سيوارد بجمع الحيوانات المنوية وتخزينها، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى أوامر قضائية منفصلة قبل استخدامها في التخصيب.

وقد أُصدر الأمر في 21 ديسمبر، لكن جرى إعلام العامة فيه أخيراً.

رغم أن الأمر غير معتاد، إلا أنه ليس من المستغرب أن تُجمع الحيوانات المنوية من الشركاء المتوفين في أستراليا.

في يونيو 2023، مُنحت امرأة أسترالية الإذن باستعادة الحيوانات المنوية من زوجها البالغ 29 عاماً، والذي قيل إنه توفي بعد قطع شريان في زجاج نافذة مكسور.