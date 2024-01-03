أطباء بريطانيا يبدأون أطول إضراب لهم على الإطلاق

غادر آلاف الأطباء من أماكن العمل في بريطانيا يوم الأربعاء، مستهلين إضرابا يستمر ستة أيام، سيكون الأطول في تاريخ خدمة الصحة الوطنية الممولة من الحكومة.

وقال مديرو مستشفيات وعيادات إن عشرات الآلاف من المواعيد والعمليات المقررة سيتم إلغاؤها أثناء الإضراب في جميع أنحاء إنجلترا وويلز الذي سيقوم به أطباء مبتدئون.

ومن المقرر أن ينتهي الإضراب في السابعة من صباح الثلاثاء.

وسيحل كبار الأطباء محلهم في خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة وخدمات الأمومة.

شهدت بريطانيا عاما من الإضرابات المتواصلة في قطاع الصحة حيث طالب العاملون بزيادة الأجور لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

توصلت الممرضات وطواقم الإسعاف وكبار الأطباء إلى اتفاقات بشأن الأجور مع الحكومة، لكن النقابة التي تمثل الأطباء المبتدئين لم تتوصل لاتفاق مرض، وتوقفت المفاوضات.

وتقول الحكومة إنها لن تجري مزيدا من المفاوضات ما لم يقم الأطباء بإلغاء الإضراب، بينما تقول النقابة إنها لن تتفاوض ما لم تحصل على عرض رواتب مرض.