محمد بن راشد يصدر قانون تأسيس شركة «باركن»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تأسيس شركة "باركن" رقم (30) لسنة 2023، والذي نصّ على أنها شركة مساهمة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام قانون إنشائها ونظامها الأساسي والتشريعات السارية في إمارة دبي.

ونصّ القانون على أن تكون مدة الشركة (99) تسع وتسعون سنة، تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة وفقاً للنِّظام الأساسي للشركة، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

وتشمل أغراض الشركة إنشاء وتخطيط وتصميم وتطوير وإدارة المواقف العامة والإشراف عليها، وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها، بما فيها قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، وفقاً لعقد

الامتياز المُبرم مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، كذلك التصريح للأشخاص بالاشتراك في المواقف العامة واستغلالها وتشغيلها وحجزها وفقاً لما تحدده هيئة الطرق والمواصلات بدبي بموجب عقد الامتياز المبرم مع شركة "باركن"، إضافة إلى إدارة وإنشاء وتطوير وتصميم المواقف الخاصة والاستثمار فيها والأنشطة التجارية المتعلقة بها، وإبرام العقود مع الجهات المُختصّة بشأن هذه المواقف في إمارة دبي وخارجها، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمواقف سواء العامة أو الخاصة، وتقديم الاستشارات والخدمات الاستشارية بشأنها.



مجلس الإدارة

إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (121) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة "باركن" برئاسة أحمد هاشم بهروزيان، وعضوية كل من: أحمد حسن محبوب، نائباً للرئيس، ومنى عبدالرحمن العصيمي، وناصر حمد بوشهاب، والأستاذ الدكتور علوي علي الشيخ، ومنى محمد بجمان، والعنود ثابت العامري. ويُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

وفصّل القانون اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة، ومن أبرزها اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسياسات الخاصة بالشركة، وإصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها، واعتماد هيكلها التنظيمي، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة.



تعهيد الحقوق والالتزامات

ونصّ القانون رقم (30) لسنة 2023 على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات بدبي تعهيد كل أو بعض اختصاصاتها المتعلِّقة بالمواقف العامة والمواقف الخاصة ومنح التصاريح ذات العلاقة بها، المحدّدة في قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته، والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحو الذي يُمكّن الشّركة من تحقيق الأغراض التي أُنشئت لأجلها، وذلك بمُوجب عقد امتياز تُبرِمُه الهيئة مع شّركة "باركن".

ويجوز لهيئة الطرق والمواصلات السماح لشركة "باركن" بإحالة حق الامتياز الممنوح لها وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة، وتقوم الهيئة بدورها بالتنسيق مع دائرة الماليّة، لتحديد الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادّية والمعنويّة، والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات، العائدة لها، والتي سيتم نقلها إلى الشّركة.

‌ووفقاً للقانون، تُنقل ملكيّة وتسجل جميع الأصول والأموال والحُقوق والامتيازات والالتزامات والضّمانات والتعهُّدات باسم شركة "باركن" أو باسم أي شركة مملوكة أو تابعة لها، وعلى الجهات الحُكوميّة المعنيّة في إمارة دبي، بناءً على طلب الشركة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عمليّة النّقل والتسجيل.

رأس مال الشركة

نصّ القانون رقم (30) لسنة 2023 على أن يتم تحديد رأس مال الشركة المُصدَّر والمدفوع بموجب النظام الأساسي للشركة، وتكون جميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، ويكون للمجلس التنفيذي للإمارة تحديد نسبة من الأسهم التي يجوز نقل ملكيّتها للغير، عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وتكون مسؤوليّة الشركة محدّدة برأس مالها المدفوع، وتكون مسؤولية المساهمين فيها محدّدة بقيمة الأسهم الاسمية التي يملكونها.

وأجاز القانون امتلاك الأسهم في الشركة، من قِبَل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، في حال طرح الأسهم للاكتتاب العام أو الخاص، ولا يجوز أن تقل نسبة ملكيّة حكومة دبي عن (60%) من رأس مال الشركة، في حال طرح أسهُمِها للاكتتاب العام.

صلاحيات الشركة لتحقيق أغراضها

وحدّد القانون صلاحيات شركة "باركن"، لتحقيق أغراضها وتشمل التعاقد مع الغير وتأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو بشكل جزئي، أو المُساهمة في الشّركات المُرتبطة بأغراضها في دبي وخارجها، وامتلاك وحيازة واستغلال واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات والمركبات والمعدات والآلات اللازمة والتصرف فيها، كما يحق للشركة استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجاريّة أو ماليّة أو خدميّة أو صناعيّة، واقتراض الأموال، بما يتّفق مع التشريعات السّارية.

كما تشمل صلاحيات شركة "باركن" كما أوردها القانون منح حقوق الانتفاع أو أي حقوق عينية أخرى على الأصول والأموال المملوكة لها لأي جهة أو شركة تُساهم في مجال عمل الشركة، وتحصيل الرسوم والغرامات وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.

النظام الأساسي

ونصّ القانون رقم (3) لسنة 2023 على أن يكون اعتماد النظام الأساسي لشركة "باركن" من قِبَل رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وفصّل القانون المسائل الواجب تضمينها في النظام الأساسي للشركة، وفي مقدمتها آلية زيادة رأس مال الشركة وتخفيضه، وتحديد عدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس مال الشركة، والقيمة الاسمية لكل سهم، وتشكيل الجمعية العمومية للشركة، وتحديد اختصاصاتها، وميزانية الشركة، وسنتها المالية، وآليّة توزيع الأرباح والخسائر، وغيرها من المسائل التنظيمية الأساسية، في حين اختص القانون ذاته رئيس المجلس التنفيذي بتعديل النِّظام الأساسي في حال بقاء ملكيّة الشركة بالكامل للحكومة، في حين تتولّى الجمعية العمومية للشركة تعديل النظام الأساسي في حال طرح أسهم الشركة للاكتتاب.



الموارد البشرية

أجاز القانون نقل بعض الموظفين العاملين لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي بتاريخ العمل بهذا القانون إلى شركة "باركن"، ويتم تحديدهم بموجب قرار من المدير العام ورئيس مجلس

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز