حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة «باركن»

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (121) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة "باركن" برئاسة أحمد هاشم بهروزيان، وعضوية كل من: أحمد حسن محبوب، نائباً للرئيس، ومنى عبدالرحمن العصيمي، وناصر حمد بوشهاب، والأستاذ الدكتور علوي علي الشيخ، ومنى محمد بجمان، والعنود ثابت العامري. ويُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

وفصّل القانون اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة، ومن أبرزها اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسياسات الخاصة بالشركة، وإصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها، واعتماد هيكلها التنظيمي، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة.

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