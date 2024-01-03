حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة «باركن»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (121) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة شركة "باركن" برئاسة أحمد هاشم بهروزيان، وعضوية كل من: أحمد حسن محبوب، نائباً للرئيس، ومنى عبدالرحمن العصيمي، وناصر حمد بوشهاب، والأستاذ الدكتور علوي علي الشيخ، ومنى محمد بجمان، والعنود ثابت العامري. ويُعمل بالقرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
وفصّل القانون اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة الشركة، ومن أبرزها اعتماد الخطط الإستراتيجيّة والسياسات الخاصة بالشركة، وإصدار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنّية والشرائيّة للشّركة وإدارة أصولها، واعتماد هيكلها التنظيمي، والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الشركة.
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