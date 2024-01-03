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طعنت زوجها في عينه بسبب أغاني يوتيوب!

1/3/2024 5:18:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - طعنت امرأة هندية زوجها في عينه بسبب طلبه هاتفها الخاص للاستماع إلى اغاني يوتيوب، في ولاية أوتار براديش باغبات الهندية.


وبحسب وكالات، قالت الشرطة أنه وأثناء الشجار بين الزوجين على الهاتف، قامت الزوجة بالتقاط مقص وطعنته في عينه، حيث قدم شكوى، ويجري التحقيق في القضية والبحث عن المتهمة.

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