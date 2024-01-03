طعنت زوجها في عينه بسبب أغاني يوتيوب!

طعنت زوجها في عينه بسبب أغاني يوتيوب!
التاريخ
1/3/2024 5:18:07 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - طعنت امرأة هندية زوجها في عينه بسبب طلبه هاتفها الخاص للاستماع إلى اغاني يوتيوب، في ولاية أوتار براديش باغبات الهندية.
وبحسب وكالات، قالت الشرطة أنه وأثناء الشجار بين الزوجين على الهاتف، قامت الزوجة بالتقاط مقص وطعنته في عينه، حيث قدم شكوى، ويجري التحقيق في القضية والبحث عن المتهمة.
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