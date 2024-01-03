برمنغهام يقيل روني بعد 3 أشهر من تعيينه

MENAFN - Amman Net) أقيل النجم السابق للكرة الإنجليزية واين روني من منصبه كمدرب لفريق برمنغهام من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب)، وفق ما أعلن النادي الثلاثاء.

وقال برمنغهام في بيان "رغم بذل أقصى جهد، لم تُطابق النتائج التوقّعات التي حُدّدت في البداية، وعليه يشعر مجلس الإدارة أن تغييراً يجب أن يحصل في الجهاز الفني لمصلحة النادي".

وأضاف "يودّ مجلس الإدارة شكر واين وكارل (روبنسون) على جهودهما".

وتأتي إقالة روني الذي كان قد وقّع عقدا يمتد 3 سنوات ونصف في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد فترةٍ كارثيةٍ أسفرت عن فوزين فقط في 15 مباراة، كان آخرها الخسارة أمام ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة.

وتراجع برمنغهام الذي يمتلك توم برايدي، أسطورة كرة القدم الأميركية، حصة أقلية فيه، من المركز السادس إلى الـ20 منذ أن تولّى النجم السابق لمانشستر يونايتد منصبه.

وعلّق روني على الإقالة قائلاً "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتجاوز هذه الانتكاسة".

وأضاف "كرة القدم صناعة قائمة على النتائج، وأنا أدرك أنهم لم يكونوا بالمستوى الذي أردتهم أن يكونوا عليه".

وأردف "مع ذلك، الوقت هو أثمن ما يحتاجه المدرب، ولا أعتقد أن 13 أسبوعاً كانت كافية لإحداث التغييرات المطلوبة".

وأشار روني إلى أنه يُخطّط الآن "لقضاء بعض الوقت مع عائلتي بينما أستعد لفرصتي المقبلة كمدرب".

وعين روني بدلاً من جون يوستاس عندما كان الفريق في المركز السادس.

وهذه ثاني تجربة لروني في "تشامبيونشيب" بعدما قاد دربي كاونتي من 2020 إلى 2022.

ويُعدّ السجل الإجمالي له كمدرب متواضعاً، إذ اكتفى بتحقيق 41 فوزاً، مقابل 73 خسارة في 152 مباراة.