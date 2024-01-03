1.433 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 2023

MENAFN - Amman Net) ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي 2023 لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية بنسبة 62.2 بالمئة، مقارنة مع عام 2022.

ووفقا لمعطيات إحصائية للغرفة، بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان خلال العام الماضي 1.433 مليار دينار، مقابل 883 مليون دينار في عام 2022.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 35653 شهادة، مقارنة مع 34289 شهادة بالعام 2022 وبنسبة زيادة 4 بالمئة.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام الماضي 2023 للعديد من الدول العربية والأجنبية بمقدمتها السعودية بعدد 8557 شهادة، تلاها دولة الإمارات العربية المتحدة 4158 فالعراق 2231 ومصر 1103 ثم سويسرا بعدد 24 شهادة.

وبحسب المعطيات الأحصائية توزعت صادرات تجارة عمان على العراق بقيمة نحو 639 مليون دينار ودولة الإمارات العربية نحو 194 مليون دينار والسعودية 98 مليون دينار ومصر 97 مليون دينار، ثم سويسرا بقيمة 92 مليون دينار.

وبلغت صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير)، خلال العام الماضي 2023 ما قيمته نحو 607 ملايين دينار والصناعية 201 مليون دينار والعربية 189 مليون دينار فالزراعية بقيمة نحو 175 مليون دينار والبقية لانواع أخرى.

يذكر أن الغرفة تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.